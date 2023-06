Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Vergangene Woche habe der Europäische Gerichtshof zugunsten tausender polnischer Bankkunden im Rechtsstreit mit einigen Geldhäusern geurteilt. Konkret gehe es um in Schweizer Franken vergebene Hypothekendarlehen, die über die Jahre Kunden immer mehr belastet hätten. Inwischen habe sich auf die polnische Finanzaufsicht zu Wort gemeldet, betroffen sei auch die Commerzbank-Tochter mBank.Laut einem Interview mit dem Radiosender RMF habe der Leiter der Aufsichtsbehörde in Polen Jacek Jastrzebski gesagt, dass das Urteil die Suche nach verhältnismäßigen Lösungen zwischen Kreditgebern und ihren Kunden ernsthaft behindere. Er sei enttäuscht über die Zurückhaltung der Banken Vergleiche anzubieten, wenn eine weniger kostspielige Lösung die von der Regulierungsbehörde gefördert worden sei, beliebter gewesen wäre.Hintergrund sei, dass viele Kreditnehmer durch eine ungünstige Wechselkursentwicklung seit Jahren bei den Franken-Krediten unter Druck stünden. Sie hätten die kreditvergebenden Banken dafür verantwortlich gemacht und neben Erleichterungen bei der Bedienung der Hypotheken auch Schadenersatz gefordert. Der Europäische Gerichtshof habe das im Grundsatz nun bejaht. Aktuell seien immer noch zahlreiche Klagen vor polnischen Gerichten anhängig. Auch die Commerzbank-Tochter mBank sei betroffen.Jastrzebski glaube zudem, dass sich viele Kunden für einen Vergleich entscheiden könnten, indem sie ihre Kredite in Zloty umwandeln würden, um das Währungsrisiko zu beseitigen. Er sehe zudem kein Risiko eines Bankkonkurses aufgrund höherer Rückstellungen für das Rechtsrisiko bei Schweizer Franken-Hypotheken. Die maximalen Gesamtkosten der Rechtsstreitigkeiten für die Branche könnten 100 Mrd. Zloty (rund 24,5 Mrd. Euro) erreichen.Die Commerzbank selbst verharre nach dem Ausbruch aus dem Dreieck bei 10,05 Euro über der Marke von 10,10 Euro. Rasche Anschlussgewinne seien bisher ausgeblieben. Dennoch sei die Aktie im laufenden Jahr weiterhin für positive Überraschungen gut.Investierte Anleger bleiben bei der Commerzbank-Aktie dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link