XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,886 EUR -0,22% (09.05.2023, 11:28)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie: CBK100

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie: CBK

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie: CRZBF

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (09.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Berichtssaison sei voll im Gang, auch im Bankensektor hätten bereits viele Institute ihre Bücher zum ersten Quartal geöffnet. Die Commerzbank sei kommende Woche am 17. Mai an der Reihe.In den letzten Wochen habe die Commerzbank-Aktie immer wieder um die 10-Euro-Marke gekämpft. Für einen nachhaltigen Ausbruch sollte zuerst auf Schlusskursbasis die 100-Tage-Linie bei 9,90 Euro überwunden werden. Eine positive Überraschung bei den Quartalszahlen am Mittwoch kommende Woche könnte dabei helfen.Die Commerzbank-Aktie sei unterbewertet und habe durch das aktuelle Zinsniveau und die noch laufende Sanierung noch Luft nach oben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2023)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,84 EUR -0,69% (09.05.2023, 11:43)