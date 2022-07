Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,45 EUR -0,77% (04.07.2022, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,38 EUR -4,58% (01.07.2022, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (04.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe die vergangene Woche mit einem dicken Minus beendet, da die negative Stimmung am Markt Bankwerten übermäßig tief nach unten drücke. Mut mache hingegen ein Interview von CEO Manfred Knof, denn der Umbau des Frankfurter Finanzkonzerns scheine weiterhin planmäßig zu verlaufen.Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Knof zum Abbau von 10.000 Stellen: "Wir gehen davon aus, dass wir bis Jahresende mit dem allergrößten Teil der betroffenen Mitarbeiter entsprechende Vereinbarungen getroffen haben werden. Stand Mitte Juni haben wir schon fast 7000 einzelvertragliche Lösungen gefunden. Das heißt nicht, dass die betroffenen Mitarbeiter die Bank sofort verlassen, aber sie verlassen zu festgelegten Zeitpunkten die Bank." Zudem sehe der CEO derzeit keine Notwendigkeit, die Ziele der Sanierung anzupassen. "Die Welt um uns herum verändert sich permanent. Aber Stand heute gehe ich immer noch davon aus, dass die Größenordnung passt für das, was wir uns mit der Strategie 2024 vorgenommen haben."Knof mache als Sanierer bei der Commerzbank einen guten Job. Bereits 2021 seien die selbstgesteckten Ziele übertroffen worden und auch dieses Jahr sei man auf einem guten Weg. Das Chartbild der Commerzbank-Aktie habe sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 6 Euro beachten. Alle anderen sollten an der Seitenlinie bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2022)Hinweise auf Interessenkonflikte:Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link