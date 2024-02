Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,875 EUR +0,93% (19.02.2024, 09:17)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,77 EUR -0,46% (19.02.2024, 09:03)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (19.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Deutsche Pfandbriefbank stürze immer weiter ab. Am vergangenen Freitag habe die Aktie erneut auf einem neuen Allzeittief geschlossen. Die Krise bei US-Gewerbeimmobilien habe das Geldhaus fest im Griff. Auch bei der Commerzbank würden sich Anleger fragen, wie hoch das Risiko durch Investitionen in diesen Sektor sei.Wenn die Angst grassiere, dann könne es ganz schnell gehen an der Börse. Das sei derzeit bei der Notierung der Deutschen Pfandbriefbank zu beobachten. Der Spezialfinanzierer für Gewerbeimmobilien sei aus der 2009 verstaatlichten Pleitebank Hypo Real Estate hervorgegangen. 2015 sei dann der Börsengang erfolgt. Die Bank habe über Jahre hinweg solide Ergebnisse und attraktive Renditen für Anleger geliefert.Da die Margen in Deutschland und Europa im Kontext der sinkenden Zinsen in den 2010er-Jahren immer mehr gesunken seien, habe man sein Heil im US-Markt gesucht. Das werde dem Konzern nun zum Verhängnis, denn rund 15 Prozent des Portfolios seien am US-Gewerbeimmobilienmarkt investiert und der krisele aktuell gewaltig.Wie sehe die Lage nun bei der Commerzbank aus? Das gewerbliche Immobilienportfolio des DAX-Konzerns habe insgesamt ein Volumen von neun Mrd. Euro. Davon würden 3,3 Mrd. Euro auf Büroimmobilien entfallen, das Marktsegment in den USA, das derzeit die größten Sorgen mache. Für die Commerzbank sei das aber kein Problem, denn weder bei Büroimmobilien noch in einem anderen Segment sei man überhaupt in den USA investiert. Mehr als 99 Prozent der vergebenen Kredite des Gewerbeimmobilien-Portfolios würden sich auf Deutschland beziehen.Die Zahlenvorlage am letzten Donnerstag habe bei der Aktie zu einem Kurssprung geführt, die 100-Tage-Linie bei 10,72 Euro und die 50-Tage-Linie bei 10,87 Euro seien geknackt worden. Am Freitag habe der Titel indes unter dem GD50 geschlossen. Bei 11,15 Euro würde zudem der Ende Januar gerissen Aufwärtstrend liegen.DER AKTIONÄR bleibe für die mittelfristige Entwicklung weiterhin positiv gestimmt. Kurzfristig ist die Commerzbank-Aktie aber auch aufgrund der Chartsituation nur eine Halteposition, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link