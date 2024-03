Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (01.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank laufe seit einigen Tagen seitwärts, positive Impulse würden fehlen. Bisher habe es allerdings auch keine negativen Meldungen gegeben, z.B. vom US-Immobilienmarkt. Zum Problem könnte indes im laufenden Jahr der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt werden, wenn sich dort die Situation weiter zuspitze.In den vergangenen Wochen dürfte der Vorstand der Commerzbank beim Thema US-Büroimmobilien relativ entspannt geblieben sein. Denn während andere Finanzinstitute aus Deutschland mehr oder weniger stark in diesem Segment investiert seien, habe die Commerzbank in den USA gar kein Engagement. Das sei zuerst einmal eine gute Nachricht, denn in den USA stehe fast ein Fünftel der Büroflächen leer und der Wertverfall bei den Immobilien sei teilweise dramatisch. Das setze viele investierte Geldhäuser unter Druck. Die Commerzbank halte hingegen mehr als 99% ihres Gewerbeimmobilien-Portfolios i.H.v. 9 Mrd. Euro in Deutschland.Auch hierzulande stecke der Immobiliensektor jedoch in einer tiefen Krise und die Leerstände, gerade bei Büroflächen, würden steigen. Derzeit sei das Ausmaß sicher nicht mit dem in den USA vergleichbar, doch solange die Konjunktur in Deutschland weiter lahme und weniger Büros benötigt würden, werde die Situation kritischer.Bei der Commerzbank konzentriere sich das Gewerbeimmobilien-Portfolio mit 6,4 Mrd. Euro auf Büros und Wohnungen. Aktuell seien 300 Mio. Euro der 9 Mrd. Euro ausfallgefährdet, was 4% entspreche. Im Branchenvergleich sei das noch ein moderater Wert. Allerdings zeige die Schwerpunktsetzung des Frankfurter Geldhauses, wo die Gefahren bei einem Übergreifen auf den deutschen Markt lägen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link