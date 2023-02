Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (27.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anleger hätten die Zinssorgen am Montag abgeschüttelt. Der DAX sei um 1,1 Prozent auf 15.381 Punkte geklettert und notiere nun nur 278 Zähler unter dem 52-Wochen-Hoch. Am Freitag habe der DAX rund 1,7 Prozent eingebüßt und auch einen Vorwochenverlust in dieser Höhe verbucht. Die Commerzbank habe ein Top-Comeback gefeiert.Für einen positiven Impuls hätten Konjunkturdaten aus den USA gesorgt, welche die Sorgen vor einer rigideren US-Geldpolitik offenbar gemildert hätten. Die Aufträge für langlebige Güter seien im Januar stärker als erwartet gefallen, sie würden einen Hinweis auf die Investitionsneigung der Unternehmen geben.Derweil sei die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe im Januar wesentlich stärker als gedacht gestiegen. Auch die US-Börsen seien in der Folge auf Erholungskurs gewesen, hätten zuletzt aber wie der DAX etwas an Schwung verloren. Der deutsche Leitindex habe zwischenzeitlich mit 1,8 Prozent im Plus notiert.An der DAX-Spitze hätten die Aktien der Commerzbank um 4,6 Prozent angezogen. Das Unternehmen sei nach rund viereinhalb Jahren in den Index zurückgekehrt. Dies dürfte sich unter sonst gleichen Bedingungen vorteilhaft auf die Liquidität auswirken, habe Analyst Timo Dums von der DZ BANK geschrieben.Möglich geworden sei die Wiederaufnahme durch den Abschied des Gasherstellers Linde ( ISIN IE00BZ12WP82 WKN A2DSYC ) von der Frankfurter Börse und damit auch aus dem wichtigsten deutschen Index. In dem freundlichen Umfeld seien die Papiere der Deutschen Bank um 2,3 Prozent gestiegen. adidas sei es um 1,4 Prozent nach oben gegangen. Sie hätten von der Hoffnung auf geringer als befürchtete Belastungen aus dem Ende der Partnerschaft mit Kanye West profitiert. Ein Händler habe auf Presseberichte verwiesen, wonach sich adidas und der umstrittene US-Rapper auf eine neue Vereinbarung geeinigt hätten, den verbliebenen Bestand an Sportschuhen im Wert von einer halben Milliarde US-Dollar zu verkaufen.An der Spitze des Nebenwerteindex SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ) seien die Aktien von ZEAL Network um 9,2 Prozent in die Höhe geschnellt. Der Lottovermittler wolle an seine Aktionäre eine Sonderdividende ausschütten.Die Aktien der Xing-Mutter New Work hätten hingegen ihren jüngsten Negativlauf fortgesetzt und am SDAX-Ende um 4,5 Prozent nachgegeben. Analystin Nicole Winkler von Hauck & Aufhäuser habe den in der Vorwoche präsentierten Ausblick des Karrierenetzwerks auf 2023 als etwas gedämpft bezeichnet. (Analyse vom 27.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.