Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (06.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Europa stehe vor einem schwierigen Winter. Zwar bereite nun auch Deutschland umfassende Entlastungen für Wirtschaft und Bürger vor, aber es sei ungewiss, ob das ausreichet. Finanzinstitute würden sich zudem hoher Unsicherheit gegenübersehen, was die Kreditqualität betreffe. Die Commerzbank habe noch eine andere Baustelle und die sei unkalkulierbar.Lange Zeit sei die polnische mBank ein Musterbeispiel an Effizienz und Profitabilität gewesen. Die Commerzbank, die die Mehrheit an dem Konzern halte, habe die Beteiligung ursprünglich vor Jahren verkaufen wollem, um den Umbau zu finanzieren. Am Ende habe man sich dagegen entschieden, was viele Experten für richtig gehalten hätten.Seit geraumer Zeit würden aber allen polnischen Banken Hypothekenkredite, die in Schweizer Franken vergeben worden seien, Probleme machen. Denn aufgrund von Wechselkursänderungen seien viele Darlehensnehmer in Schwierigkeiten geraten. Zudem würden spezielle Steuern für Geldhäuser und eine allgemein straffe Regulierung belasten. Die mBank könnte sich somit zum Problemfall für die Commerzbank entwickeln. Erst vor Kurzem seien weitere 490 Mio. Euro an zusätzlichen Rückstellungen für die Franken-Hypotheken gebildet worden. Zwar sei die Coverage-Ratio mit 50% höher als die der Peers. Die Bank selbst habe allerdings kürzlich gewarnt, dass man 2022 einen Verlust schreiben könnte. Für die Commerzbank wäre das auch deshalb schwer zu verkraften, da die Tochter natürlich kräftig zum laufenden Umbau beitragen sollte. Die Erträge habe man alleine dort um 600 Mio. Euro steigern wollen. Nun stehe dieses Ziel in Frage.Nach der starken Erholung am Dienstag sei es gestern mit der Commerzbank-Aktie wieder bergab gegangen. Störfeuer komme von der Unsicherheit rund um die Credit Suisse in der Schweiz und der Konjunktur. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und auf die Zinswende der EZB setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CommerzbankAktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AGBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link