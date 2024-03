Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

12,515 EUR +0,16% (25.03.2024, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

12,485 EUR +0,12% (25.03.2024, 09:09)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (25.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Letzte Woche sei bekannt geworden, dass die Commerzbank mit rund 18 Prozent der Anteile eine Minderheitsbeteiligung an Nixdorf Kapital erworben habe. Über den Kaufpreis sei nichts bekannt geworden. Dieser Zukauf reihe sich ein in mehrere Übernahmen, die das Finanzinstitut in den letzten Quartalen tätigte.Im vergangenen August sei die Tochter Yellowfin Asset Management gegründet worden, die auf quantitative Investmentmodelle für Großkunden setze. Im Januar habe die Commerzbank dann bekannt gegeben, dass drei Viertel des Assetmanagers Aquila Capital übernommen würden.Die Strategie der Commerzbank bis 2027 umfasse eine deutliche Steigerung der Provisionserträge, um den sinkenden Zinsen entgegenzuwirken, die den Zinsüberschuss schmälern dürften.Die Commerzbank könnte indes bald selbst wieder in das Fadenkreuz von Übernahmespekulationen geraten. Beispielsweise habe sich UniCredit-CEO Andrea Orcel jüngst positiv in Bezug auf Zukäufe geäußert. Vor rund zwei Jahren habe es erste Gespräche zu einer möglichen Übernahme der Commerzbank gegeben.Der Ausbruch aus dem übergeordneten Seitwärtstrend bei 11,90 Euro sei nun endgültig geschafft, der Kurs strebe weiter nach oben. Aus charttechnischer Sicht stünden die Zeichen daher auf grün. Neue Übernahmefantasie könnte demnächst die Notierung noch weiter antreiben.Wer noch nicht investiert sei, könne das Momentum zum Einstieg nutzen. Auch DER AKTIONÄR setzt in seinem Hebeldepot auf die Commerzbank-Papiere, so Fabian Strebin. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link