Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (13.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie gehöre am Montag zu den Top-Verlierern im DAX. Nach einem Stabilisierungsversuch im frühen Handel sei der Finanztitel zuletzt wieder unter Druck geraten und habe dabei die wichtige 10-Euro-Marke getestet. Die von der US-Regierung angekündigten Banken-Rettungsmaßnahmen würden an Wirkung verlieren. Zu Recht?Der Optimismus am Markt über die Sicherung der Kundeneinlagen bei der kollabierten Venture-Capital-Bank Silicon Valley Bank (SVB) halte sich in Grenzen, habe Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets geschrieben. Die Risiken durch hohe Buchverluste in den Anleiheportfolios der Banken würden bestehen bleiben und dürften die Börse noch eine ganze Weile beschäftigen.Erst die Pleite der Silvergate Capital, jetzt die SVB Financial, habe Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets geschrieben. Die Übernacht-Rettungs-Aktion für die SVB wecke böse Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008. Zwar versuche die US-Regierung, die Krise zu isolieren und toxische Ansteckungseffekte zu vermeiden. Es sei allerdings alles andere als sicher, ob das auch funktioniere. "Der Markt vermutet, dass die Probleme, die bei der SVB sichtbar geworden sind, auch in anderen Bilanzen stecken, auch in jenen der ganz Großen"."Der Aktionär" sei indes vorsichtig optimistisch, dass die bisher bekannten Maßnahmen der US-Regierung eine stabilisierende Wirkung entfalten dürften. Vor allem die großen Bankenwerte sollten aufgrund ihrer (bilanziellen) Aufstellung deutlich weniger gefährdet sein und seien zuletzt übertrieben abgestraft worden. Immerhin dürfte das schnelle Handeln einen Absturz der Bankenwerte sowie des Marktes verhindert haben.Intraday zeige die Commerzbank-Aktie zuletzt Erholungstendenzen. Hilfreich wäre nun - aus charttechnischer Sicht - eine zeitnahe Rückeroberung des besagten GD50. Investierte Anleger sollten weiterhin Ruhe bewahren und den unbedingt den Stopp bei 9 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)