Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,06 EUR -1,32% (23.08.2023, 13:37)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,055 EUR -1,52% (23.08.2023, 13:25)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (23.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Geschäft mit Hypothekenkrediten sei in diesem Jahr stark eingebrochen. Für viele Banken sei es aber eine der wichtigsten Einnahmequellen. Die rapide Zinswende seit letztem Sommer und hohe Baupreise hätten die Nachfrage abgewürgt. Nun gebe es allerdings erste Zeichen auf eine langsame Erholung. Das wäre auch für die Commerzbank wichtig.Trotz anhaltend schwacher Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten keime beim Verband deutscher Pfandbriefbanken Hoffnung auf. "Die Summe aller zugesagten Wohn- und Gewerbeimmobiliendarlehen nahm nun das zweite Quartal in Folge leicht zu", habe vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt am Mittwoch erläutert. "Das lässt sich als Anzeichen dafür werten, dass die Talsohle im Immobilienfinanzierungsgeschäft erreicht sein könnte." Nach Einschätzung des Verbandes werde es aber möglicherweise bis ins Jahr 2024 dauern, bis sich der Markt erholt habe.Stark gestiegene Zinsen, hohe Inflation und Unsicherheit um den Ukraine-Krieg hätten den lange Zeit anhaltenden Immobilienboom in Deutschland beendet. Die Nachfrage nach Wohnungskrediten sei ab Mai 2022 stetig gesunken, erst im März des laufenden Jahres habe es Bundesbank-Daten zufolge eine leichte Erholung gegeben.Bei der Commerzbank könnte indes die Talsohle im Hypothekengeschäft durchschritten sein. Der Bestand an derartigen Darlehen sei stabil bei 95 Mrd. Euro, das habe der Konzern mit den Zahlen zum zweiten Quartal gemeldet. Im Vergleich zum ersten Quartal habe man in den Monaten April bis Juni einen Anstieg des Neugeschäfts verzeichnen können.Das Hypothekengeschäft sei wichtig für die Commerzbank. Ein starker Einbruch würde sich natürlich auch negativ auf die Geschäftszahlen auswirken. Bisher sei das aber wohl nicht der Fall.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link