Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,496 EUR 0,00% (09.01.2023, 12:01)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,502 EUR -0,06% (09.01.2023, 11:48)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (11.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank sei führend in der deutschen Mittelstandsfinanzierung. Eine tiefe Rezession in Folge der Energiepreiskrise und der Inflation würde das Geldhaus daher härter treffen als andere Finanzinstitute. Zuletzt habe sich der Konjunkturausblick für 2023 aber zunehmend aufgehellt. Auch der Branchenverband gebe Entwarnung. Der MDAX-Titel trete indes auf der Stelle.Das Kreditgeschäft sei der Hauptertragsbringer bei der Commerzbank, auch die laufende Sanierung knüpfe daran an. Im aktuellen Umfeld könnte das allerdings zum Problem werden, wenn viele Firmendarlehen ausfallen sollten und eine Insolvenzwelle durch Deutschland rolle. Noch vor wenigen Monaten habe das als durchaus realistisch gegolten.Seitdem hätten sich aber mehrere Frühindikatoren verbessert. Beispielsweise könnte die deutsche Wirtschaft auch im abgelaufenen Quartal einen Rückgang des BIP vermieden haben. Das wären gute Nachrichten für die Commerzbank. Auch der Bankenverband sei nun vorsichtig optimistisch.Henriette Peuckert, die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin, habe im Interview mit der "Börsen-Zeitung" gesagt: "Zunächst einmal deutet viel darauf hin, dass die Rezession - wenn sie denn kommt - in Deutschland schwächer ausfallen könnte als bis vor Kurzem angenommen. Aber wie dem auch sei: Die deutschen Banken sind stabil, robust und widerstandsfähig." Sie seien in guter Verfassung. Seit der Finanzkrise hätten sich die Eigenkapitalquoten der europäischen Banken nahezu verdoppelt und das gelte auch für die Institute in Deutschland.Die Commerzbank sei bei Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle konservativ aufgestellt und habe 2022 Vorsorge über das übliche Maß hinaus getroffen. Im neuen Jahr sollten die Zinserträge andererseits weiter zulegen können.Nach dem steilen Kursanstieg in den letzten Wochen lege die Commerzbank-Aktie aktuell eine Pause von der Rally ein. Der Titel bleibe aber 2023 weiterhin aussichtsreich. Spekulativ-orientierte Anleger können daher immer noch eine Position aufbauen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link