Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (24.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft seien zuletzt unsicherer geworden. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnten Milliarden an Subventionen aus Schattenhaushalten für 2024 fehlen. Nun gebe es von anderer Seite zumindest einen Hoffnungsschimmer.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich im November den dritten Monat in Folge verbessert. Das ifo-Geschäftsklima habe im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 87,3 Zähler zugelegt, wie das ifo-Institut am Freitag in München mitgeteilt habe. Analysten seien bei dem für Deutschland wichtigsten Konjunkturindikator von einer besseren Stimmung ausgegangen, hätten aber im Schnitt einen etwas höheren Wert von 87,5 Punkten erwartet.Bankvolkswirte würden trotz der etwas besseren Stimmung weiter von einer Rezession in Deutschland ausgehen. Die Haushaltskrise in Deutschland habe bisher noch keine Auswirkungen auf das ifo-Geschäftsklima gezeigt, habe es weiter geheißen.Im November hätten die rund 9.000 vom ifo-Institut befragten Unternehmen sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Erwartungen an die künftigen Geschäfte besser beurteilt. Der Unterindikator für die Lage sei leicht um 0,2 Punkte auf 89,4 Zähler gestiegen. Der Indikator für die Erwartungen habe etwas deutlicher zugelegt, um 0,4 Punkte auf 85,2 Zähler.Nach Einschätzung von Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, hätten sich "die Querelen um den Bundeshaushalt noch nicht in der Unternehmensstimmung niedergeschlagen". Für die Unternehmen sei noch unklar, welche Konsequenzen die Finanznöte des Bundes für die staatlichen Ausgaben im kommenden Jahr haben würden.Die Commerzbank sei über die Kreditvergabe abhängig von der Konjunktur. Laufe diese länger schlecht, würden vermehrt Ausfälle von Darlehen drohen. Auch bei einer geringeren Kreditvergabe komme es auch zu Gewinneinbußen und zwar über niedrigere Nettozinserträge.Die Aktie versuche heute erneut einen Anlauf auf den horizontalen Widerstand bei 11,30 Euro. Gelinge es diesen zu knacken, wäre das nächste Ziel die runde Marke von 12,00 Euro.Anleger können noch zugreifen und beachten den Stopp bei 8,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 24.11.2023)