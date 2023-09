Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (13.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Am Dienstag vor einer Woche habe eine negative Analystenstudie die Commerzbank-Aktie auf Talfahrt geschickt. Im Kern sei bezweifelt worden, ob die Zinsüberschüsse in Zukunft noch stark zulegen könnten. Nun melde sich Warburg Research zu Wort und greife das Thema erneut auf. Das Kursziel für die Commerzbank-Aktie sei von zuvor 13,10 Euro auf nun 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen worden. Das Frankfurter Geldhaus habe im Zuge des steigenden Einlagenzinses der EZB davon profitiert, dass die Zinserhöhungen nur relativ langsam an die Kunden weitergegeben worden seien, so Analyst Andreas Pläsier. Dies ermögliche höhere Nettozinsergebnisse. Die damit wiederum steigenden Gewinnerwartungen seien bisher noch nicht im Aktienkurs berücksichtigt.Warburg Research teile also die Meinung der britischen Großbank Barclays nicht, dass das Ende der Fahnenstange bei den Zinsüberschüssen erreicht sein könnte. Das müsse es tatsächlich nicht, wenn es die Commerzbank weiterhin schaffe, nur einen Teil der Zinserhöhungen an die Kunden weiterzugeben.Die Commerzbank-Aktie habe sich bisher noch nicht vollständig von den Kursverlusten vergangener Woche nach der Barclays-Studie erholen können, auch wenn sie gestern erneut im Plus geschlossen habe. Der Aufwärtstrend müsste für ein positives Signal zurückerobert werden. Er verlaufe auf Höhe der 200-Tage-Linie bei 9,95 Euro. Vorerst bleibe die Commerzbank-Aktie daher eine Halteposition, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: