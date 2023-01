Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,922 EUR +3,51% (18.01.2023, 11:14)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,926 EUR +3,10% (18.01.2023, 10:58)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (18.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld könne der MDAX-Titel heute kräftig zulegen. Es stehe allerdings nicht nur das Chartbild aktuell bei dem Geldhaus im Fokus. Im März werde die Zusammensetzung des Leitindex angepasst.Im Jahr 2018 seien die Wertpapiere aus Deutschlands größtem Aktienindex geflogen. Nun könnte die Commerzbank-Aktie im März wieder aufsteigen, sofern das Delisting von Linde durchgezogen werde. Allerdings könne sich auch Rheinmetall Hoffnungen darauf machen wieder in den DAX aufgenommen zu werden. Das berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg" mit Hinweis auf Analysen der Deutschen Bank.Auch charttechnisch mache die Notierung aktuell Freude. Das erst vor zwei Wochen aufgestellte Drei-Jahreshoch bei 9,73 Euro sei heute Intraday überwunden worden. Damit stehe die Commerzbank-Aktie nun knapp unter der 10,00-Euro-Marke und somit bei einer psychologisch wichtigen Marke. Die nächsten Widerstände kämen bei einem weiteren Durchmarsch des Papiers bei 10,40 und 11,20 in Sichtweite.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: