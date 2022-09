Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (09.09.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Starker Aufwärtstag - ChartanalyseNach dem Leitzinsentscheid der EZB waren am gestrigen Donnerstag vor allem die Banken-Titel gefragt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Aktie der Deutschen Bank habe bspw. um 5,6% auf EUR 8,65 zugelegt, während sich die Papiere der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) um 5,4% auf EUR 7,25 verbessert hätten und damit die 200-Tage-Linie bei EUR 7,06 klar hätten überbieten können. Gleichzeitig seien die Notierungen auch über die 7-Euro-Marke gestiegen, die in diesem Jahr schon mehrfach gekreuzt worden sei und ungefähr die Mitte der übergeordneten Seitwärtsrange definiere. Den jüngsten Kursrutsch in der zweiten August-Hälfte, in dem es bis auf EUR 6,16 zurückgegangen sei, habe die Aktie nun jedenfalls wieder aufgeholt. Dabei seien in den vergangenen zwei Wochen alle drei gleitenden Durchschnitte (GD50, GD100 und GD200) zurückerobert worden.Ausblick: Mit einem aktuellen Zwei-Wochen-Plus von 16,6% habe sich die Aktie der Commerzbank wieder nach oben geschoben. Zwar würden die Papiere momentan lediglich in der Mitte der 2022er Handelsspanne notieren, das Momentum liege jedoch kurzfristig auf der Oberseite.Das Long-Szenario: Nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei EUR 7,06 sei nun das August-Hoch bei EUR 7,34 als nächster Widerstand zu nennen. Darüber würden sich die Blicke bereits auf die Februar-Abwärtstrendgerade richten, die auch als obere Begrenzung eines großen charttechnischen Dreiecks gesehen werden könne. Gelinge dort oberhalb von EUR 7,60 der Break, sollte direkt im Anschluss zudem das März-Top bei EUR 7,73 überwunden werden. Anschließend wäre auf das Verlaufshoch vom 10. Januar bei EUR 7,97 zu achten, bevor weitere Kursgewinne in Richtung Mai- und Juni-Hoch denkbar wären.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: