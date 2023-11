Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (13.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der DAX starte positiv in diese Woche. Klar, dass es damit auch Rückendwind für die Aktien der Commerzbank gebe. Doch den Papieren der Frankfurter helfe heute noch eine andere Nachricht. Im Vormittagshandel würden sie es mit einem Plus von mehr als zwei Prozent ganz an die Spitze schaffen.Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen vergangene Woche hätten sich zahlreiche Analysten zu Wort gemeldet, die die Aktie nochmals unter die Lupe genommen hätten. Einige hätten aufgrund der überraschend guten Zahlenvorlage auch ihre Einschätzung geändert.Scheinbar habe auch die Ratingagentur Standard & Poors (S&P) die Quartalszahlen zum Anlass genommen, das Rating für die Commerzbank zu aktualisieren. Denn der Ausblick des Langfristratings, das bei A- verbleibe, sei von stabil auf positiv angehoben worden.Bessere Ertragsaussichten könnten die Widerstandsfähigkeit der Commerzbank stärken, so die Ratingagentur zur Begründung. Die Commerzbank habe wichtige Meilensteine in ihrer mehrjährigen Transformation und Neuausrichtung ihres Geschäftsmodells, die Anfang 2021 begonnen und sich vor allem auf tiefgreifende Kosten- und Effizienzmaßnahmen konzentriert habe, erreicht. Das Finanzinstitut habe viele finanzielle Zwischenziele übertroffen, stark unterstützt durch steigende Zinsen in der Eurozone und Polen. Der erfolgreiche Turnaround habe den Grundstein für den Aufbau einer Erfolgsbilanz gelegt.Von den Ratings der großen Agenturen hänge für Geldhäuser vor allem die Höhe der Refinanzierung ab. Gerade bei der Emission eigener Anleihen könnten dann geringere Risikoaufschläge und somit geringere Zinsen durchgesetzt werden. Außerdem signalisiere ein hohes Rating auch Solidität und Stabilität gegenüber dem Kapitalmarkt und den Kunden.Charttechnisch komme die Aktie mit der aktuellen Kurssteigerung im Rücken an die psychologisch wichtige Marke von 11,00 Euro heran. Könnten die dort verlaufenden Zwischenhochs geknackt werden, dann kämen die Verlaufshochs vom letzten Sommer bei 11,30 Euro in Reichweite.Mutige können weiter zugreifen und auf den Ausbruch setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: