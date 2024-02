Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,50 EUR +0,48% (14.02.2024, 15:48)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,525 EUR +0,19% (14.02.2024, 15:15)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (14.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch wenn die Commerzbank ihre Staatshilfen längst zurückgezahlt habe, sei die Bundesregierung nach wie vor der größte Einzelaktionär. Eigentlich strebe Finanzminister Christian Lindner einen Ausstieg an. Nun sei aber bekannt geworden, dass der Staatsanteil an der einstigen Krisenbank sogar überraschend steigen werde.15,75 Prozent. So hoch sei der aktuelle Anteil des Bundes an der Commerzbank. Er gehe immer noch auf die Finanzkriese 2008/2009 zurück. Damals habe der Staat die Commerzbank mit mehr als 18 Milliarden Euro vor dem Kollaps bewahrt. Die Staatshilfen habe die Bank mittlerweile längst zurückgezahlt. Die Staatsbeteiligung sei dennoch geblieben.Die Bundesregierung habe mehrfach betont, dass sie sich von ihrem Anteil an der Commerzbank trennen wolle. Nun steige ihr Anteil aber sogar überraschend. Das habe einen einfachen Grund: Der Bund beteilige sich nicht an dem laufenden Aktienrückkaufprogramm der Bank. Das habe die Finanzagentur, die die Staatsbeteiligung verwalte, gegenüber dem Handelsblatt mitgeteilt.Durch den Verzicht auf die Teilnahme am Aktienrückkaufprogramm dürfte sich der Staatsanteil von 15,75 Prozent auf rund 16,5 Prozent erhöhen - ohne dass der Bund dafür auch nur eine neue Aktie kaufen müsse. Bereits beim ersten Aktienrückkaufprogramm im Juni 2023 habe sich der Bund nicht beteiligt, wodurch der Staatsanteil bereits von 15,6 auf 15,75 Prozent gestiegen sei.Dass sich der Bund nicht am Aktienrückkaufprogramm der Commerzbank beteilige, komme zwar überraschend, spiele für Anleger aber kaum eine Rolle. Früher oder später werde sich die Regierung von ihren Anteilen trennen. Spannend werde es in dieser Woche dennoch, denn morgen werde die Bank ihre Zahlen präsentieren. Dabei dürfte neben den reinen Zahlen nicht zuletzt die Dividende im Fokus stehen. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: