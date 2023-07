Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,245 EUR +3,26% (13.07.2023, 17:23)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,25 EUR +3,12% (13.07.2023, 17:09)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen.



Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (13.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) weiterhin ein klarer Kauf.Der Aktienkurs der Commerzbank präsentiere sich nach wie vor in einer sehr starken Verfassung. Am Donnerstag sei der Sprung über das April-Hoch geglückt. "Der Aktionär" zeige auf, welche charttechnischen Marken nun wichtig würden und wie viel Potenzial die Aktie der Frankfurter Universalbank noch habe.Der Commerzbank-Aktie sei es gelungen, das April-Hoch bei 11,06 Euro hinter sich zu lassen. Zuvor habe die Aktie eine beeindruckende Rally von gut 20% zurückgelegt, nachdem sie vom GD200 nach oben abgeprallt sei.Die Chancen, dass die Rally weitergehe, stünden äußerst gut. Der Momentum-Indikator deute auf einen starken Trend hin und der Supertrend-Indikator habe ein Kaufsignal auszulösen.Nach dem Sprung über die Horizontale bei 11,06 Euro liege jetzt das nächste Ziel am März-Hoch bei 12,00 Euro. Sollte auch diese Hürde aus dem Weg geräumt werden, hätte die Aktie Luft nach oben bis zum Januar-Hoch 2018 bei 13,82 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.