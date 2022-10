(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (28.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nachdem die Commerzbank-Aktie vor Wochenfrist die psychologisch wichtige 8-Euro-Marke habe überschritten können, sei es in dieser Woche für den Banken-Titel weiter nach oben gegangen. Konkret stünden (bisher) rund drei Prozent zu Buche. Mit Blick auf die gestrige EZB-Zinsentscheidung dürfte der MDAX-Wert noch weiteres Aufwärtspotenzial haben.Mit dem jüngsten Zinsschritt von 75 Basispunkten habe die EZB die Zinsen um insgesamt 200 Basispunkte erhöht - so viel nie seit der Einführung der Gemeinschaftswährung in so kurzer Zeit. Die EZB sei noch nicht fertig mit der Normalisierung der Geldpolitik, habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde gesagt, und stelle weitere Erhöhungen in Aussicht. Volkswirte etwa würden erwarten, dass die EZB die Leitzinsen bis zum Jahresende um weitere 0,5 Prozentpunkte erhöhe. Für nächstes Jahr würden die Experten dann mit einem Leitzins (Refinanzierungszins) von drei Prozent rechnen.Was bedeute das für die Commerzbank? Das Finanzinstitut gehöre ohne Zweifel zu den großen Profiteuren steigender Zinsen. In H1 seien 57 Prozent der Erträge aus dem Zinsüberschuss gekommen. Das sei einer der höchsten Werte unter den Peers.Und: Die Commerzbank würde nach eigenen Projektionen im ersten Jahr bis zu 700 Millionen Euro höhere Erträge einnehmen, wenn das Zinsniveau um ein Prozent steige. Bereits in diesem Jahr rechne man daher mit 300 Millionen Euro mehr Ertrag.Die Commerzbank-Aktie verliere am Freitag 0,8 Prozent auf 8,23 Euro. Nach unten dürfte die 8-Euro-Marke einen ersten (schwachen) Support bieten, im Anschluss sollte die Unterstützung bei 7,75 Euro Halt bieten. Mit Blick nach oben stehe das Papier vor einer massiven Widerstandszone, die sich an den Zwischenhochs bei 8,36 und 8,64 Euro aufspanne.Kurzum: Spekulativ orientierte Anleger können weiterhin aufspringen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.