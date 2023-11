Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (07.11.2023/ac/a/d)



London (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von eToro:Die Experten von eToro nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Hochzinsphase erfordere eine äußerst vorsichtige und strategische Herangehensweise, um die negativen Auswirkungen zu minimieren und gleichzeitig von den kurzfristigen Vorteilen zu profitieren.Hohe Zinsen seien für die Commerzbank ein zweischneidiges Schwert. Die Zinseinnahmen würden ansteigen, jedoch würden parallel die Kreditrisiken deutlich nach oben gehen. Es sei daher unerlässlich, zusätzliche Rückstellungen zu bilden, um mögliche Kreditausfälle in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten abzufedern. Während solcher Zeiten erfolge in der Regel auch eine starke Abnahme des Kreditvolumens.Die Digitalisierung von Banken schreite voran, begleitet von einem intensiven Wettbewerb durch Unternehmen wie Comdirect, Targobank und ING. Dies erzwinge die Entwicklung innovativer Technologien und Dienstleistungen, um den aktuellen Zeitgeist zu treffen und den ständig steigenden Anforderungen in einer vernetzten Welt gerecht zu werden.Ein langfristiger Widerstand sei bei der Marke von 13,50 Euro zu erkennen. Dieses Niveau sei zuletzt im Januar 2018 erreicht worden, jedoch stelle es bereits seit mehr als einem Jahrzehnt eine Hürde dar.Eine solide Unterstützung finde sich bei 9,50 Euro, dem Hoch vom Februar 2022, auf das Käufer mehrfach positiv reagiert hätten. Darunter sei der Bereich von 8,10 bis 8,60 Euro, der im Dezember durchbrochen worden sei und im März erfolgreich verteidigt wurde. (Analyse vom 07.11.2023)Börsenplätze Commerzbank-Aktie: