Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,135 EUR -0,30% (15.06.2023, 15:12)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,13 EUR -0,54% (15.06.2023, 14:57)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (15.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die polnische Commerzbank-Tochter mBank sei einst die Gewinnmaschine im Konzern gewesen. In den vergangenen Quartalen hätten aber zunehmend Rückstellungen für in Franken vergebene Hypotheken den Überschuss belastet. Heute habe das oberste Gericht der EU in der Angelegenheit geurteilt, was neben der mBank auch die Commerzbank selbst belasten dürfte.Polnische Banken hätten vor dem obersten Gericht der EU eine Niederlage erlitten, die es Tausenden von Kunden ermöglichen könnte, die Zahlung von Zinsen für Hypotheken in Schweizer Franken zu vermeiden. Betroffen davon seien meist Hypothekennehmer, die vor Jahren wegen günstigerer Zinsen ihre Darlehen in Schweizer Franken abgeschlossen hätten. Die ungünstige Wechselkursentwicklung habe viele in Schwierigkeiten gebracht.Wenn solche Hypothekendarlehensverträge wegen missbräuchlicher Bedingungen annulliert werden, wäre nicht ausgeschlossen laut EU-Recht, dass Kunden über die Erstattung der monatlichen Raten hinaus eine Entschädigung von den Banken erhalten würden. Das schreibe der EU-Gerichtshof in seinem Urteil. Das Urteil sei Teil jahrzehntelanger Streitigkeiten, die zu Tausenden von Klagen verärgerter Hypothekennehmer vor polnischen wegen missbräuchlicher Bedingungen in ihren Verträgen und der Frage Gerichten geführt hätten, wie die Zahlungen zu leisten seien, wenn die Darlehen annulliert würden.Die mBank gehöre zu rund 80% der Commerzbank und habe im abgelaufenen Quartal erneut mehr Geld für die Causa Franken-Kredite zurückstellen müssen. Mittlerweile seien es 6,65 Mrd. PLN (Polnische Zloty, umgerechnet 1,49 Mrd. Euro). Damit seien 61,3% des Portfolios der betreffenden Kredite unterlegt. Allerdings könnte das nach dem heutigen Urteil nicht ausreichen.Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp habe gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, dass das Urteil die Ergebnisse des laufenden Quartals beeinträchtigen könnte. Allerdings sei es zu früh, um genau vorherzusagen, was nun passieren werde. Die Bank analysiere das Urteil. Die Auswirkungen auf die mBank werde auch von den Entscheidungen der polnischen Gerichte abhängen. Die Bank werde sich weiterhin um außergerichtliche Einigungen bemühen.Die Belastungen durch die mBank könnten nun steigen, sicher sei das allerdings nicht. Es sei tatsächlich zu früh, um die Auswirkungen abschätzen zu können. Zumindest habe die mBank in Polen mit mehr als 61% die höchste Rückstellungsquote für die Franken-Kredite. Der Schnitt liege bei 54%.Die Aktie der mBank befinde sich heute deutlich im Minus, die Commerzbank-Aktie gebe dagegen nur leicht nach. Sie halte sich klar über dem jüngsten Ausbruchsniveau von 10,05 Euro, was positiv sei. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank