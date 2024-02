Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (02.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der New York Community Bancorp (NYCB) ( ISIN US6494452021 WKN A2DWZK ) sei am Mittwoch um rund 40 Prozent abgestürzt. Damit seien am Markt die Sorgen aufgekommen, es zu einer Kettenreaktion und einer Bankenkrise 2.0 kommen könnte. Obwohl das Papier am Donnerstag erneut zweistellig verloren habe, habe die Bank of America (BoA) die Gemüter beruhigt und von einem Einzelfall gesprochen.Das Kreditstrategie-Team der BofA habe erklärt, dass die Probleme bei der NYCB offenbar auf die regionale Bank allein beschränkt seien. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien für die sechs großen US-Banken sowie andere große Regionalbanken "konstruktiv hinsichtlich der Kreditqualität" gewesen."Das lässt darauf schließen, dass die Überraschung bei der NYCB wahrscheinlich ein Einzelfall war und nicht auf ein breiteres Problem hinweist", habe das Team der BofA geschrieben. Zudem sollte sich das Umfeld für die Kredithäuser ohnehin verbessern, da sich die FED dem Beginn ihres Lockerungszyklus nähere.Andere Analysten hätten darauf hingewiesen, dass die NYCB kürzlich mehr als 100 Milliarden Dollar an Vermögenswerten und damit den Status einer Kategorie-IV-Bank erreicht habe, was ein höheres Level an Kapitalreserven notwendig mache. Deutschen Bank würden die Annahme der BofA bestätigen, dass das Bankhaus bei seinen Krediten im Gewerbeimmobilien-Sektor solide aufgestellt sei.Die kurzzeitigen Sorgen um die US-Regionalbanken dürften unberechtigt gewesen sein. Weitere Verwerfungen im Banken-Sektor - insbesondere bei den beiden großen deutschen Titeln - seien dank der positiven Quartalszahlen unwahrscheinlich."Der Aktionär" behält deshalb sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank auf seiner Empfehlungsliste, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link