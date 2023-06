Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (13.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Sanierung der Commerzbank sei zwar noch nicht abgeschlossen, aber das Finanzinstitut habe sich bereits vor mehreren Quartalen eindrucksvoll zurückgemeldet. Vorläufiger Höhepunkt sei die Zahlung der ersten Dividende seit Jahren für das vergangene Geschäftsjahr gewesen. Auch einen ersten Aktienrückkauf gebe es, scheinbar peile das Management hier aber mehr an.Die Commerzbank wolle offenbar bei den Ausschüttungen an Aktionäre weiter Gas geben. Mit der Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie habe die Hauptversammlung Ende Mai auch ein Aktienrückkauf-Programm im Volumen von 122 Millionen Euro beschlossen. Dieses laufe bereits seit 7. Juni und solle bis spätestens 31. Juli abgeschlossen sein.Aktienrückkäufe würden aus Sicht von Unternehmen besonders dann Sinn machen, wenn die Aktie an der Börse unterbewertet sei. Häufig lasse sich schwer eine Grenze ziehen, gerade in den USA seien Aktienrückkäufe längst Teil einer attraktiven Ausschüttungspolitik. Dabei seien Aktien von Unternehmen, die zurückgekauft würden, oft nicht unterbewertet.Die Commerzbank werde an der Börse hingegen mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis für 2023 von lediglich 0,4 gehandelt. Die Peergroup komme im Schnitt in der Eurozone auf 0,7. Diese Unterbewertung sei also deutlich. Daher mache auch aus theoretischer Sicht ein Rückkauf Sinn für das Management. Optisch steige dadurch auch der Gewinn je Aktie, da er sich auf weniger Anteilscheine verteile. Zudem habe die Commerzbank wie andere Geldhäuser durch verschiedene Kapitalerhöhungen seit der Finanzkrise die Beteiligung der bestehenden Aktionäre verwässert.Nun denke der Vorstand offenbar darüber nach, mit den Zahlen zum zweiten Quartal im August ein weiteres Programm zum Aktienrückkauf in diesem Jahr bekannt zu geben. Das habe Finanzvorständin Bettina Orlopp in einem Interview mit der Financial Times gesagt. Im vergangenen Jahr habe man 1,4 Milliarden Euro Jahresüberschuss eingefahren, habe aber nur für 250 Millionen Euro eine Dividende gezahlt und wolle bisher für 122 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Das entspreche einem Prozent der Marktkapitalisierung.Für Aktionäre seien es sehr gute Neuigkeiten, wenn die Commerzbank endlich die Ausschüttungen erhöhe. Die Zahlen des vergangenen Jahres und die harte Kernkapital von mehr als 14 Prozent würden das in jedem Fall erlauben. Der größte Unsicherheitsfaktor für die Ergebnisse des ersten Halbjahres, die die Bank am 4. August vorlegen werde, seien laut Orlopp indes das polnisches Hypothekenportfolio.Die Aktie ist eine laufende Empfehlung, mutige Anleger können nach dem Ausbruch, der sich andeutet, neu einsteigen, so Fabian Strebin. Der Stopp sollte bei 7,20 Euro gesetzt werden . (Analyse vom 13.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: