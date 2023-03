Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,31 EUR -0,48% (15.03.2023, 09:03)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,395 EUR +4,37% (14.03.2023)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (15.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach den heftigen Turbulenzen um US-Banken in den vergangenen Tagen habe sich die Lage an den Finanzmärkten am Dienstag beruhigt. Während sich Bank-Aktien in der Breite nach den kräftigten Kursverlusten wieder stabilisiert hätten, habe bei Staatsanleihen ebenfalls eine Erholung eingesetzt. Das Schlimmste könnte damit vorbei sein, aber die Lage bleibe fragil. "Der Aktionär" blicke auf die Situation bei der Commerzbank.Nach Turbulenzen am US-Bankenmarkt würden Fachleute nun den Blick auf die großen Zentralbanken richten, bei denen in wenigen Tagen Zinsentscheide bevorstünden. Marktteilnehmer würden darauf setzen, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik im Kampf gegen die hohe Inflation weniger stark straffen würden als zuletzt noch von Investoren befürchtet.Ungewiss sei, ob die großen Notenbanken ihren Zinskurs infolge der Bankturbulenzen ändern würden. An diesem Donnerstag entscheide die Europäische Zentralbank über ihre Geldpolitik, in gut einer Woche folge die US-Notenbank Federal Reserve. Noch vergangene Woche hätten Äußerungen der FED, die Leitzinsen angesichts der hartnäckigen Inflation wieder in größeren Schritten erhöhen zu wollen, Investoren verunsichert. Mit den Turbulenzen um US-Banken seien die Zinserwartungen an den Märkten deutlich gefallen.So erscheine eine Zinsanhebung der FED um 0,5 Prozentpunkte, wie sie vor den Turbulenzen für möglich gehalten worden sei, aktuell kaum vorstellbar. Realistischer dürfte eine kleinere Anhebung oder gar eine Zinspause sein. Bankvolkswirte seien sich aber nicht einig.Für die Aktie der Commerzbank seien das sehr gute Neuigkeiten, auch wenn eine Pause bei den Leitzinserhöhungen langfristig auf die Erträge drücken könnte. Nun gehe es aber erst einmal darum, dass sich die Branche stabilisiere. Nach dem gestrigen Börsentag sehe es so aus, als hätte die FED Ansteckungseffekte deutlich eindämmen können. Die Situation bleibe aber angespannt.Allerdings sollten Anleger, die über einen Einstieg nachdenken, vorerst eine weitere Erholung abwarten. Investierte bleiben mit Stopp bei 9,00 Euro dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: