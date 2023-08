Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,035 EUR +0,59% (25.08.2023, 12:28)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,025 EUR +0,29% (25.08.2023, 12:11)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (25.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe zuletzt - in einem schwierigen Gesamtmarkt - zurückgesetzt. Dabei dürfte sich das Geschäft mit Hypothekenkrediten allmählich erholen, und auch das Thema Aktienrückkäufe dürfte dem Aktienkurs perspektivisch guttun. Zudem würden aktuelle schlechte Nachrichten von der Konjunkturfront die Aktie kalt lassen.Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft würden sich nämlich weiter eintrüben. So habe sich die Stimmung hierzulande im August einmal mehr verschlechtert, wie das ifo-Institut am Freitag in München mitgeteilt habe. Das ifo-Geschäftsklima sei zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 85,7 Zähler gefallen. Es sei der vierte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Oktober 2022.Bereits nach drei Rückgängen des ifo-Index in Folge würden Ökonomen von einem konjunkturellen Wendepunkt hin zu einer Konjunkturschwäche sprechen. Analysten hätten für August einen Rückgang beim wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer erwartet und seien von einem Indexstand von 86,8 Punkten ausgegangen."Die Durststrecke der deutschen Wirtschaft verlängert sich", habe ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage unter etwa 9.000 Unternehmen kommentiert. Die aktuelle Lage sei deutlich schlechter bewertet worden, die künftigen Geschäftsaussichten seien ebenfalls schwächer ausgefallen. Das Geschäftsklima habe sich in allen betrachteten Bereichen eingetrübt, und im Bauhauptgewerbe habe der Indikator seine Talfahrt fortgesetzt. In dieser Branche greife der Pessimismus immer mehr um sich.Die Commerzbank sei jedenfalls gut gegen eine etwaige wirtschaftliche Schwächephase gewappnet. So sei die Eigenkapitalbasis der Frankfurter stark. In vier Jahren sei das harte Kernkapital um 160 Basispunkte auf nun 14,4 Prozent hochgefahren worden. Der Zielwert des Managements betrage zwölf Prozent, die Schwelle, ab der kurssteigernde Ausschüttungen möglich seien, 10,1 Prozent. Zudem rechne die Bank in Sachen Kredit-Rückstellungen mit einem Wert von unter 800 Millionen Euro. Zunächst sei der Vorstand von unter 900 Millionen Euro ausgegangen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.