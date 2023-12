Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (19.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Sanierung der Commerzbank sei ein voller Erfolg. Wenn sie 2024 offiziell beendet sei, dürften rund 10.000 Vollzeitstellen gestrichen worden sein. In den kommenden Jahren benötige die Bank wegen der Demografie allerdings wieder tausende neue Mitarbeiter. Die Aktie habe unterdessen vorerst gestern einen Halt gefunden.Nach Jahren des Umbaus inklusive der Streichung Tausender Stellen werbe die Commerzbank in großem Stil um neue Mitarbeiter. Bis 2034 brauche die Bank wahrscheinlich "etwas weniger als 20. 000 neue Mitarbeiter", habe Personalvorständin Sabine Mlnarsky dem "Handelsblatt" in einem am Montag online veröffentlichten Interview gesagt. Es werde "im aktuellen Arbeitsmarkt sehr sportlich, genug Personal zu finden", habe die Managerin gesagt, die seit Januar 2023 bei der Commerzbank arbeite. In Osteuropa würden die Banken inzwischen Prämien zwischen 1.000 Euro und 3.000 Euro zahlen, in Deutschland 1.500 Euro für jeden angeworbenen Mitarbeiter."In den nächsten zehn Jahren werden viele Babyboomer bei der Commerzbank in Ruhestand gehen. Hinzu kommt die natürliche Fluktuation, die tendenziell steigen wird", habe Mlnarsky gesagt. "Um nicht zu schrumpfen, müssen wir pro Jahr rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu einstellen - davon etwa die Hälfte in Deutschland und die andere Hälfte an Auslandsstandorten wie Lodz, Prag, Sofia und Kuala Lumpur. Nur so können wir die Zahl an Vollzeitstellen wie anvisiert bei etwa 3.000 im Konzern konstant halten."Seit Übernahme der angeschlagenen Dresdner Bank mitten in der Finanzkrise 2008 seien bei der Commerzbank vor allem Sparkurs und Personalabbau angesagt gewesen. Der seit Anfang 2021 amtierende Konzernchef Manfred Knof habe kurz nach seinem Antritt bei der Commerzbank den Abbau von weltweit 10.000 Vollzeitstellen angekündigt.Positive Nachrichten habe es gestern indes bei der Aktie gegeben. Kurz über der 100-Tage-Linie bei 10,48 Euro habe vorerst die Abwärtsbewegung gestoppt. Damit bestehe die Chance auf eine Stabilisierung in der Weihnachtswoche. Nach oben begrenze nun die Ende letzter Woche gerissene 50-Tage-Linie bei 10,68 Euro.Investierte Anleger bleiben mit Stopp 8,50 Euro dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 19.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link