Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (15.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Europäische Zentralbank (EZB) habe gestern erneut an der Zinsschraube gedreht. Sicher sei das jedoch keineswegs gewesen. Die Börse habe sich damit aber mehr als zufrieden gezeigt, der DAX habe ein knappes Prozent zugelegt. Auch für die Commerzbank-Aktie habe es einigen Rückenwind gegeben, was dem Chart gut getan habe.Die Annahme, dass die Zinsen nun zumindest nicht mehr weiter steigen würden, scheine auch die Börse aufgegriffen zu haben. Denn das EZB-Ergebnis sei gestern positiv aufgenommen worden. Die Commerzbank-Aktie habe bis zum Handelsschluss auf 9,88 Euro zulegen können und habe damit heute in einem freundlichen Umfeld die Chance, ein Chartsignal auszulösen. Denn wie mehrfach erwähnt verlaufe knapp über dem gestrigen Schlusskurs bei 9,95 Euro bereits die 200-Tage-Linie. Auf derselben Höhe könnte der Kurs auch den Aufwärtstrend zurückerobern, der Anfang letzter Woche nach einer negativen Analystenstudie der britischen Großbank Barclays nach unten gerissen worden sei. Das Überschreiten des GD200 oder des Aufwärtstrends auf Schlusskursbasis wäre für sich genommen jeweils ein Kaufsignal.Die Commerzbank-Aktie nähere sich bereits wieder der 10-Euro-Marke an. Entscheidend sei natürlich der heutige Schlusskurs, um ein Chartsignal festzustellen. Zumindest habe die Aktie in den vergangenen Tagen deutlich Boden gutmachen können, der Abverkauf letzte Woche sei übertrieben gewesen. Investierte Anleger sollten daher an Bord bleiben und für einen Neueinstieg auf einen nachhaltigen Ausbruch warten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2023)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,92 EUR -0,06% (15.09.2023, 10:38)