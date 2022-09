Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (23.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Banken-Werte wie auch die Commerzbank stünden zum Wochenausklang unter Druck. Zum einen hätten zuletzt mehrere Zentralbanken ihre Leitzinsen erhöht. Zum anderen würden am Freitag aufflammende Rezessionsängste auf die Kurse drücken. Die deutsche Wirtschaft stehe nämlich nach Einschätzung eines Wirtschaftsinstituts unmittelbar vor einem Abschwung.Die vom Handelsblatt Research Institute (HRI) erwartete Rezession werde mindestens drei Quartale dauern, berichte die gleichnamige Wirtschaftszeitung am Freitag. Wegen des gesamtwirtschaftlich noch recht guten ersten Halbjahrs solle laut Konjunktur-Prognose die deutsche Wirtschaft 2022 noch um 1,4% wachsen, für das Jahr 2023 würden die Ökonomen dann mit einem Rückgang um 0,4% rechnen.Was passiere dann mit der stark im Firmenkunden-Geschäft engagierten Commerzbank? Die zweitgrößte deutsche Privatbank wäre dann stärker betroffen als etwa die Deutsche Bank, die mit dem Investmentbanking noch ein größeres Standbein habe.Die Commerzbank kalkuliere bisher für 2022 mit einer Risikovorsorge von rund 700 Mio. Euro. Sollte es zu einer (stärkeren) Rezession kommen, dürfte diese Summe noch überschritten werden. Im Rahmen eines absoluten Worst-Case-Szenarios kalkuliere das Frankfurter Geldhaus mit maximal 2 Mrd. Euro Kosten für faule Kredite einschließlich vorhandener Reserven.Auf der anderen Seite profitiere das zinssensible Geldhaus besonders von der Zinswende. Bereits in diesem Jahr rechne man daher mit 300 Mio. Euro höheren Erträgen. Und 2024 - wenn der Konzernumbau abgeschlossen sein solle - sollten 800 Mio. Euro mehr an Erlös auf der Habenseite stehen.(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank