Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (02.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch im letzten September habe es von Bundesfinanzminister Christian Lindner geheißen, dass kein schneller Verkauf des Commerzbank-Staatsanteils geplant sei. Doch im November sei das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gekommen und die Regierung müsse nun sparen. Neben Beteiligungen an der Deutschen Telekom und der Deutschen Post könnte auch das Commerzbank-Aktienpaket zur Disposition stehen.Mitte November habe das Bundesverfassungsgericht den Nachtragshaushalt für 2021 für verfassungswidrig erklärt. Damit würden der Ampel-Koalition auf einen Schlag 60 Milliarden Euro fehlen, die in den kommenden Jahren vor allem für die grüne Transformation vorgesehen gewesen seien. Der Haushalt für 2024 stehe zudem immer noch nicht, die Regierung suche nun im Budget nach Milliarden.Um Investitionen bei der Deutschen Bahn trotzdem stemmen zu können, wolle die Regierung Bundesbeteiligungen bei der Deutschen Telekom und der Deutschen Post verkaufen. Bei Letzterer halte der Bund derzeit 20,5 Prozent der Anteile, bei der Telekom seien es 30,5 Prozent. An der Commerzbank sei der Staat mit 15,6 Prozent beteiligt.Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" schaue man sich in Berlin die Beteiligung nun ebenfalls genauer an. Es solle eine Investmentbank beauftragt worden sein, um "Optionen zu prüfen". Grundsätzlich gehe es laut Insidern um eine Neubewertung der Beteiligung und etwa die Frage, welche Dividendenhöhe mittelfristig zu erwarten sei. Ein Verkauf werde auch geprüft, indes nicht kurzfristig. Die Commerzbank habe sich dazu nicht geäußert.Bisher handele es sich nur um Spekulationen, dass die Staatsbeteiligung der Commerzbank verkauft werden könnte. Auf den Kurs habe das in den handelsarmen Tagen zwischen den Jahren keine großen Auswirkungen gehabt. Vielmehr könne der Kurs zum Jahresstart kräftig zulegen und sich von der GD50 bei 10,75 Euro nach oben absetzen.Die Aussichten für das neue Jahr seien bei der unterbewerteten Aktie der Commerzbank weiterhin positiv. Die Dividendenrendite dürfte laut Prognosen auf 3,7 Prozent steigen.Mutige greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 02.01.2024)