Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (09.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch gestern habe sich die Rally der Commerzbank-Aktie fortgesetzt. Damit habe die Notierung im neuen Jahr in nur einer Woche fast zwölf Prozent zugelegt. Für Aufsehen habe gestern auch eine Meldung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) zu einem angeblich bald anstehenden Wechsel im Topmanagement der Großbank gesorgt.Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung habe die Commerzbank Matthias Füssel von der ING Deutschland abwerben können. Der Jurist solle im Sommer Martin Fischedick als Bereichsvorstand Personal ablösen. Fischedick, der diese Position zuletzt zehn Jahre lang begleitet habe, gehe nach 35 Jahren bei dem Finanzinstitut in Rente.Füssel sei bei der Commerzbank kein Unbekannter. Bevor er 2019 zur ING gewechselt sei, habe er bereits für die Commerzbank in der Rechtsabteilung als Leiter Arbeitsrecht gearbeitet. Im Ressort Personal sei Füssel unter Personalvorständin Sabine Mlnarsky der einzige Bereichsvorstand. In den kommenden Jahren gehe es wohl auch um ganz andere Herausforderungen als den Abbau von tausenden von Stellen.Im Gegenteil dürfte die Personalabteilung in Zukunft wieder damit beschäftigt sein, zahlreiche Vorstellungsgespräche zu führen. Denn laut Vorständin Mlnarsky müsse die Commerzbank in Deutschland jährlich 2.000 Stellen neu besetzen, da in den kommenden zehn Jahren 20.000 Mitarbeiter in Rente gehen würden. Rund die Hälfte davon könnte auf Deutschland entfallen.Wer noch nicht investiert ist, kann das Momentum nutzen und jetzt einsteigen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Im Mai winke eine Dividendenrendite von mehr als drei Prozent und die Bewertung lasse noch Luft für weiteres Kurspotenzial. Der Stopp verbleibe bei 9,00 Euro. (Analyse vom 09.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank