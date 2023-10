Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bankaktien wie die Deutsche Bank oder auch die Commerzbank hätten von den gestiegenen Zinsen profitiert. Andererseits würden sich die Anleger angesichts der eintrübenden Konjunktur um etwaige Kreditausfälle und damit einhergehende Rückstellungen sorgen. Die Q3-Zahlen, die die Frankfurter Geldhäuser demnächst vorlegen würden, dürften (mehr) Klarheit bringen.Die Gewinne der Banken in Europa hätten in diesem Jahr wahrscheinlich den höchsten Stand seit der Finanzkrise erreicht, nachdem sie im Gleichschritt mit den Zinssätzen gestiegen seien. Da sich die Konjunkturaussichten nun wegen der Hochzinsen und der sich abzeichnenden geopolitischen Krisen verdüstern würden, könnte sich der Fokus auf die Margen verlagern und auf einen Anstieg fauler Kredite."Banken erzielen derzeit Spitzenergebnisse", habe Alexandra Annecke, leitende Portfoliomanagerin bei Union Investment in Frankfurt, gegenüber Bloomberg gesagt. "Das dritte Quartal wird zum ‘pulse check’, ob bzw. wie sich diese sehr positive Situation normalisiert, etwa weil die Banken die höheren Zinsen an die Sparer weitergeben müssen."Investoren würden besonders auf den Ausblick zu Einlagen und Krediten achten, wo ein stärkerer Wettbewerb auf die Zinsmarge drücken könnte, der wegen der wohl für länger bestehenden höheren Zinsen an Bedeutung gewonnen habe.Weitere Themen seien die Kriege in Israel und der Ukraine, die wirtschaftlichen Probleme im Reich der Mitte und potenzielle Bestrebungen zur Einführung von Sondersteuern, wie sie in diesem Jahr in Italien, Schweden und den Niederlanden zu beobachten gewesen seien. Auch die Rückstellungen für faule Kredite, insbesondere im Bereich von Gewerbeimmobilien, würden von Interesse sein. Auch wenn die meisten großen europäischen Banken wohl mehr für Kreditverluste zur Seite legen dürften als vor einem Jahr, seien die Banker hinsichtlich der Qualität ihrer Kreditbücher noch relativ optimistisch.Während die die Deutsche Bank, die am Montag leicht zulegen könne am kommenden Mittwoch Zahlen vorlege, dauere es bei der Commerzbank (aktuell minus 0,4 Prozent) noch rund zwei Wochen (8. November)."Der Aktionär" ist für beide Banken-Titel weiterhin durchaus optimistisch und empfiehlt Anlegern, die Papiere jeweils zu halten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte