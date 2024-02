Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (05.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Berichtssaison bei europäischen Finanzinstituten sei in vollem Gang und es zeichne sich mittlerweile ein klarer Trend ab. Unter dem Strich würden gesenkte Prognosen für die Nettozinserträge belasten. Wer positiv überrascht habe, habe meistens die Ausschüttungen für Aktionäre nach oben gedreht. Das habe auch Folgen für die Commerzbank.Die Commerzbank plane am 15. Februar, also Donnerstag kommende Woche, ihre Bücher zu öffnen und die Quartalszahlen zu präsentieren. Zusätzlich werde das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 inklusive Prognose geliefert. Diese werde besonders spannend, da die Commerzbank als sehr zinssensitiv gelte und daher in den letzten Jahren überproportional von der Zinswende habe profitieren können.Der Knackpunkt mit der Veröffentlichung der Zahlen würden nun die Nettozinserträge. Im abgelaufenen Jahr dürfte das Finanzinstitut bei einem Gesamtumsatz von 10,6 Milliarden Euro laut Analystenprognosen einen Nettozinsertrag von 8,3 Milliarden Euro eingefahren haben. Zwar würden die Experten für das laufende Jahr mit einem Erlösanstieg auf 11,1 Milliarden Euro rechnen. Die Nettozinserträge, die auch vom allgemeinen Zinsniveau abhängig seien, sollten hingegen auf 7,9 Milliarden Euro sinken.Daher werde es stark auf die Prognose des Vorstandes zum laufenden Jahr ankommen. Nach einem prognostizierten Rückgang der Kreditrückstellungen von 876 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 650 Millionen Euro im vergangenen Jahr würden die Experten nun einen Anstieg auf 830 Millionen Euro erwarten.Zuletzt habe die Aktie unter mehreren Abstufungen von Analystenseite gelitten. Positive Quartalszahlen der Konkurrenz würden etwas bei der Kursstabilisierung helfen. In zehn Tagen, am 15. Februar, müsse das Management indes liefern. Denn in einem Umfeld sinkender Zinsen verzeihe der Markt aktuell nicht viel.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link