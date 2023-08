Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (08.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Commerzbank-Aktie wirke die Präsentation der Quartalszahlen vom vergangenen Freitag immer noch nach. Dabei gehe es nicht darum, dass man die Erwartungen mit schlechten Ergebnissen verfehlt hätte. Nein, im Fokus bei Anlegern stehe, was das Management um CEO Manfred Knof nicht gesagt habe.Die Zinswende habe der Commerzbank im zweiten Quartal erneut sehr erfreuliche Ergebnisse ermöglicht. Der Zinsüberschuss sei mit einem Zuwachs von 44,1 Prozent auf den Rekordwert von 2,1 Milliarden Euro gestiegen. Die Prognose für das Gesamtjahr habe sich auf 7,8 Milliarden Euro erhöht, nach zuvor sieben bis 7,3 Milliarden Euro.Unter dem Strich seien 565 Millionen Euro eingefahren worden und damit mehr als erwartet. Allerdings sei die Aktie als Reaktion auf die Zahlen bereits am Freitag in die Knie gegangen. Gestern sei ein erneutes Minus gefolgt - dieses Mal 3,6 Prozent. Am Ende seien die Erwartungen der Anleger doch enttäuscht worden und zwar bei der Prognose. Im Fokus stehe hierbei die Eigenkapitalrendite.Bis zum Ende der Sanierung 2024 wolle das Management diese Kennzahl bei 7,3 Prozent sehen. Im ersten Halbjahr seien nun indes bereits 8,1 Prozent erreicht worden. Das Management habe zwar darauf eingestimmt, dass man den Wert im Gesamtjahr nicht glaube, halten zu können. Allerdings habe es vor mehreren Wochen unbestätigte Berichte gegeben, wonach der Vorstand über eine Erhöhung des Eigenkapitalrenditeziels auf zweistellige Werte nachdenke.Knof und Finanzvorständin Bettina Orlopp seien tatsächlich auch bei einer Telefonkonferenz anlässlich der Zahlen davon ausgegangen, künftig eine zweistellige Rendite erreichen zu können. Für Details habe man aber auf das Strategie-Update am 8. November verwiesen. Vielfach sei erwartet worden, dass man schon jetzt mit den Q2-Zahlen den Ausblick für die Eigenkapitalrendite anheben würde.Die aktuellen Kurse sind für den "Aktionär" hingegen eine Möglichkeit für mutige Anleger zum Einstieg, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp verbleibe bei 7,20 Euro. (Analyse vom 08.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: