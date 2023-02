Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,64 EUR -0,56% (23.02.2023, 09:52)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,64 EUR -0,05% (23.02.2023, 09:37)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (23.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe mit ihrem DAX-Aufstieg und starken Quartalszahlen für gute Laune gesorgt. Die Aktie habe in der Folge einen dynamischen Sprung gen Norden gemacht. Doch seit Wochenbeginn kippe nun die Stimmung. Selbst ein positives Analystenrating habe die Kursrutscher nicht stoppen können. So sehe die Lage nun im Detail aus.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 13 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Die Resultate der Bank gäben reichlich Grund zum Optimismus, so Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie habe daher ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie erhöht.Doch der Aktie habe das nicht ausgereicht, den Rücksetzer zu stoppen. So schnaufe der Titel nach dem starken Kurssprung infolge der guten Quartalszahlen weiter durch und sei dabei in das Gap zwischen 10,33 und 10,67 Euro hineingefallen. Hinzu komme, dass die Scheine damit in einer Volumen-Lücke notieren würden. Aus charttechnischer Sicht müsse somit mit einem Gap-Close sowie einem Anlaufen des nächsten Volume-Peaks bei 10,20 Euro gerechnet werden.Trotz positiver Impulse atmet die Commerzbank-Aktie weiter durch, Neueinsteiger sollten daher erstmal abwarten, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Mittelfristig dürften aber aufgrund des noch nicht ausgeschöpften vorhandenen Potenzials (Restrukturierung, Aussicht auf weiter steigende Zinsen, Dividenden-Perspektive) höhere Notierungen auf den Kurszetteln stehen. (Analyse vom 23.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.