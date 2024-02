Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (15.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe das vergangene Jahr dank der Zinswende mit einem Rekordgewinn abgeschlossen. Der Überschuss sei von 1,4 Milliarden Euro 2022 auf etwas mehr als 2,2 Milliarden Euro gestiegen, wie das das Finanzinstitut heute mitgeteilt habe. Damit habe die Bank ihr bestes Ergebnis seit 15 Jahren erwirtschaftet. Positive Nachrichten gebe es auch für die Aktionäre.Konzernchef Manfred Knof habe angekündigt, die Bank werde "das Konzernergebnis im laufenden Jahr erneut steigern". Knof habe nach seinem Antritt bei der Commerzbank Anfang 2021 den Sparkurs verschärft. Die Bank habe tausende Stellen abgebaut und ihr Filialnetz in Deutschland deutlich verkleinert.Allerdings hätte der Gewinn der Commerzbank schon 2022 erheblich höher ausfallen können, wären seinerzeit nicht die mehr als eine Milliarde Euro Belastungen durch die polnische Tochter mBank unter anderem im Zusammenhang mit Schweizer-Franken-Krediten gewesen. Auch im vergangenen Jahr hätten Sonderbelastungen in Polen in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro das Ergebnis gedrückt.In den nächsten Jahren sollten mehr Geschäft mit vermögenden Privatkunden und zusätzliche digitale Angebote für Firmenkunden der Commerzbank noch höhere Gewinne bescheren. Bis 2027 wolle der Vorstand das Nettoergebnis auf rund 3,4 Milliarden Euro steigern.Auch die Aktionärinnen und Aktionäre sollten profitieren: Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 habe die Commerzbank, deren größter Anteilseigner seit der Rettung mit Steuermilliarden in der Finanzkrise 2008/2009 der deutsche Staat sei, in Summe drei Milliarden Euro für Dividenden und Aktienrückkäufe vorgesehen. Für das Geschäftsjahr 2023 wolle die Bank ihren Aktionärinnen und Aktionären rund eine Milliarde Euro zugutekommen lassen, wobei die Dividende 0,35 Euro je Aktie betragen solle.Die Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen, was in der aktuellen Gemengelage positiv zu werten sei. Sie könnten der Aktie heute dazu verhelfen, sich endlich von der 200-Tage-Linie bei 10,41 Euro nach oben abzusetzen und den seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend anzugreifen. Das nächste Ziel sei die 100-Tage-Linie bei 10,70 Euro.Die Aktie ist eine laufende Empfehlung, bereits investierte Anleger bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link