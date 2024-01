Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,67 EUR -0,51% (10.01.2024, 10:41)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,65 EUR -0,77% (10.01.2024, 10:28)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (10.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr habe der DAX-Konzern das erste Aktienrückkaufprogramm der Firmengeschichte gestartet. Kurz darauf sei klar gewesen, dass bald mehr folgen solle. Mit den Zahlen zum dritten Quartal habe man noch nicht liefern können, doch jetzt sei es so weit.Die Bank habe wenige Tage vor Weihnachten letztes Jahr mitgeteilt, durch eine Genehmigung der Europäischen Zentralbank seien alle Erfordernisse für die geplante Kapitalmaßnahme erfüllt. Die Entscheidung der EZB, grünes Licht für Aktienrückkäufe zu geben, sei keine Überraschung mehr gewesen.2022 habe die Bank erstmals eigene Aktien vom Markt zurückgekauft - im Umfang von 122 Mio. Euro. Den zweiten Rückkauf habe der Vorstand bereits angekündigt, allerdings habe er verschoben werden müssen, da die Gespräche mit der Finanzaufsicht noch nicht abgeschlossen gewesen seien. Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 wolle das Institut in Summe drei Mrd. Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurückgeben.Gestern Abend sei nun die Mitteilung der Commerzbank gekommen, dass heute am 10. Januar das schon lange angekündigte Aktienrückkaufprogramm starte. Bis spätestens zum 4. April sollten über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse nach Unternehmensangaben für bis zu 600 Mio. Euro eigene Anteile zurückgekauft werden.Vergangenes Jahr habe es bereits aus dem Vorstand geheißen, dass der Aktienrückkauf noch dem Geschäftsjahr 2023 zugerechnet werden solle. Da für das Jahr 2024 eine Ausschüttungsquote von mindestens 70 Prozent angestrebt werde, dürfte es im laufenden Jahr mindestens ein weiteres Programm zum Rückkauf eigener Aktien geben.Die Notierung schnaufe nach der großen Kursbewegung der letzten Tage heute trotz der positiven Nachricht erst einmal durch. In den nächsten Wochen sollten die unterstützenden Käufe indes Rückenwind geben.DER AKTIONÄR bleibt für seine laufende Empfehlung positiv gestimmt, so Fabian Strebin. (Analyse vom 10.01.2024)