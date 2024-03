Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (04.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Seit die EZB die Leitzinsen auf gleichem Niveau belassen habe, würden die ersten Banken ihre Zinsangebote wieder senken. Dazu gehöre auch die Commerzbank. Das sei allerdings nicht der Grund, warum Analysten für die Aktie noch reichlich Luft nach oben sehen würden. Morgan Stanley traue der Commerzbank-Aktie sogar 60% mehr zu.Die Commerzbank habe im Kampf um die Sparguthaben der Kunden ihr Angebot leicht nach unten geschraubt. Das Tagesgeld-Angebot sinke von 3,25 auf 3%. Zudem habe das Frankfurter Geldhaus die Zinslaufzeit von zwölf auf sechs Monate verkürzt. Für Anleger der Commerzbank spiele das keine große Rolle, auch wenn sinkende Zinsen generell eher negativ für Banken seien.Leichten Rückenwind habe die Aktie derweil von der Analystenseite erhalten. Vishal Sha von Morgan Stanley gebe ein Kursziel von 17 Euro aus - das seien fast 60% mehr als der aktuelle Kurs. Damit gehöre Sha zwar zu den größten Optimisten des Analystenlagers. Doch auch insgesamt würden die Bullen unter den Analysten klar überwiegen. Von insgesamt 25 Analysten, die die Commerzbank-Aktie abdecken würden, hätten derzeit nur drei die Commerzbank auf "verkaufen" eingestuft. Weitere fünf würden die Bank mit "halten" einstufen. 17 der 25 Experten würden dagegen zum Kauf raten - das seien mehr als zwei Drittel. Der durchschnittliche Zielkurs liege bei 14,83 Euro. Auch das seien immer noch knapp 40% mehr als das aktuelle Kursniveau der Commerzbank.Charttechnisch befinde sich die Commerzbank-Aktie seit einigen Tagen in einem engen Seitwärtskanal. Positive Impulse würden genauso wie negative fehlen. Daran habe auch die extrem zuversichtliche Analystenstimme von Morgan Stanley nichts geändert. Entsprechend unverändert laute auch das Fazit des "Aktionärs": Investierte Anleger sollten mit einem Stopp bei 9 Euro an Bord bleiben, so Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link