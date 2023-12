Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,655 EUR -0,28% (22.12.2023, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,665 EUR +1,33% (21.12.2023, 17:40)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (22.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Perspektive auf Aktienrückkäufe habe die Aktie der Commerzbank am Donnerstag zwischenzeitlich stark angetrieben. Am Ende habe es zumindest für eine Verbesserung des Chartbildes gereicht. Für nächstes Jahr seien die Voraussetzungen an der Börse positiv.Mit einem Kursgewinn von 2,6% auf 10,80 Euro habe sich das Papier des Frankfurter Geldhauses am Vormittag an die Spitze des DAX gesetzt. Die Commerzbank-Aktie habe die 50-Tage-Linie hinter sich gelassen, die als Indikator für den mittelfristigen Kurstrend gelte. Am Ende habe sie 1,3% höher geschlossen, aber unter dem GD50 bei 10,69 Euro geblieben.Die Commerzbank habe am späten Mittwochabend mitgeteilt, durch eine Genehmigung der Europäischen Zentralbank seien alle Erfordernisse für die geplante Kapitalmaßnahme erfüllt. Die Entscheidung der EZB, grünes Licht für Aktienrückkäufe zu geben, sei zwar keine Überraschung, habe ein Händler angemerkt. Gleichwohl sei es eine positive Nachricht. Auf dem aktuellen Kurs entspreche das angekündigte Kaufvolumen von 600 Mio. Euro immerhin rund 56 Mio. Aktien und damit mehr als das durchschnittliche Xetra-Handelsvolumen einer Börsenwoche.Der kurzfristige Abwärtstrend bei 10,55 Euro habe zum Ende der Woche wieder verlassen werden können. Damit stehen die Commerzbank-Aktie nach wie vor in den Startlöchern in diesem Jahr zumindest doch noch die 50-Tage-Linie bei 10,69 Euro zu überwinden. Mutige Anleger könnten auf dieses Szenario setzen und sich ein paar Papiere in ihr Depot legen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CommerzbankAktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.