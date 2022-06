Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (21.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Commerzbank drehe sich wieder das Personal-Karussell. In den vergangenen Jahren hätten einige Vorstände hingeschmissen. Zum Jahresende werde Sabine Schmittroth, die Personalvorständin, gehen. Ihr sei beim laufenden Umbau eine wichtige Rolle zugekommen. Nun gebe es Gerüchte über ihre Nachfolge.Schmittroth habe fünf Jahre lang als Bereichsvorständin Private Kunden in der Commerzbank gearbeitet, als sie 2020 in den Vorstand aufgerückt sei, um das komplette Privatkundengeschäft zu leiten. Wenig später sei noch die Position der Personalchefin dazu gekommen. Dabei sei sie für den größten Personalabbau seit Jahren bei der Commerzbank verantwortlich gewesen.Dass Schmittroth Ende 2022 aufhöre, sei bekannt. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung solle es nun eine Kandidatin für ihre Nachfolge geben, die zumindest Aufsichtsratschef Helmut Gottschalk gerne sehen würde. Dabei solle es sich um Sabine Mlnarsky handeln. Die österreichische Juristin sei derzeit Personalchefin der Erste Group Bank. Allerdings würden auch Arbeitnehmervertreter bei der Besetzung der Position mitreden. Sicher sei es somit noch nicht, dass es am Ende Mlnarsky werde.Gestern sei erneut der Sprung über die Widerstandszone zwischen 7,73 und 7,97 Euro gelungen, was ein Kaufsignal ausgelöst habe. Damit habe das Chartbild wieder deutlich aufgehellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.