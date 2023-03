Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (17.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe den gestrigen Handelstag immerhin mit einem leichten Plus beenden können. Die Unterstützung der Schweizer Notenbank für die Credit Suisse habe Bank-Aktien auf die Beine geholfen. Auch zum Wochenausklang stünden die Vorzeichen für den Finanz-Sektor gut. Grund sei eine positive Nachricht aus den USA.Die in Schieflage geratene First Republic Bank erhalte 30 Milliarden Dollar, allerdings nicht vom Staat, sondern von anderen Finanzhäusern. Konkret würden elf US-Großbanken ungesichterte Einlagen im Wert von 30 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die Finanzspritze der US-Großbanken solle das kalifornische Regionalinstitut mit Liquidität versorgen und das Vertrauen in das US-Finanzsystem unterstreichen, habe etwa die Citigroup mitgeteilt.Daher würden Marktteilnehmer mit einer weiteren kräftigen bei Bankaktien rechnen, wie Dow Jones berichte. Gemeinsam mit Tech-Werten habe die Finanztitel die Erholung am Donnerstag angeführt. "Das Rettungspaket für die First Republic hat das Vertrauen in die Branche gestärkt", so ein Händler. "Damit dürfte die Krise erst einmal beendet sein", so ein anderer Marktteilnehmer, auf den sich der Nachrichtendienst beziehe.Bei der Commerzbank-Aktie, die am gestrigen Handelstag nur ein kleines Plus habe verbuchen können, notiere am Freitag im frühen Handel (Tradegate) ebenfalls nur einen kleinen Aufschlag auf 9,76 Euro. Nach oben müsste der Titel die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke zurückerobern. Im Anschluss stünde der GD50 bei 10,38 als Hindernis vor der Brust. Auf dem Weg gen Süden sollte der Kurs im Bereich von 9,50 Euro einen Halt einlegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.