Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (21.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe im Dezember einen Rückschlag hinnehmen müssen, denn Anleger würden für kommendes Jahr nun mehrere Zinssenkungen auch in der Eurozone einpreisen. Rückenwind könnte nun ein neues Aktienrückkauf-Programm geben, welches im neuen Jahr starten solle.Im auslaufenden Jahr habe die Commerzbank das erste Programm zum Rückkauf eigener Aktien in der Firmengeschichte aufgelegt. Im Juni seien für 122 Millionen Euro 12.134.305 eigene Aktien erworben worden zu einem durchschnittlichen Preis von 10,05 Euro. Bereits damals sei klar gewesen, dass es demnächst ein weiteres Programm geben solle.Das habe sich dann aber verzögert, denn grünes Licht von der Finanzaufsicht bei der EZB habe noch ausgestanden. Gestern Abend habe die Commerzbank nun gemeldet, dass man die Zustimmung der Notenbank erhalten habe, im kommenden Jahr für bis zu 600 Millionen Euro eigene Papiere zurückzukaufen. Anfang Januar wolle der Vorstand das Programm beschließen. Bereits im Vorfeld habe es geheißen, dass die Ausschüttung noch dem Geschäftsjahr 2023 zugerechnet werden solle.Der Gewinn je Aktie werde durch die Kapitalmaßnahme steigen, denn die Anteile würden eingezogen. Somit würden die am Markt gehandelten Stücke sinken und der Gewinn je Aktie erhöhe sich. Theoretisch würden Aktienrückkäufe für Unternehmen nur dann nachhaltig Sinn machen, wenn die eigenen Aktien unterbewertet seien. Bei der Commerzbank treffe das auch zu.Der Vorstand der Bank habe mehrfach angekündigt, die Ausschüttungen in den kommenden Jahren deutlich erhöhen zu wollen. Daher sei es gut möglich, dass der 600 Millionen Euro schwere Rahmen komplett ausgeschöpft werde. Das könnte der Aktie auch aus der aktuellen Schwächephase helfen. Das nächste Ziel wäre nun die 50-Tage-Linie bei 10,69 Euro.Mutige Anleger greifen zu, sobald es dort zu einem Ausbruch kommt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link