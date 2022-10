Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie gehöre am Dienstag zu den Top-Verlierern im MDAX. Neuerliche Konjunktursorgen würden den Finanztitel am zweiten Handelstag der Woche deutlich ins Minus drücken. Dabei würden sich nun auch im Wohnungsbau die Krisenzeichen mehren, was auch Auswirkungen auf das Kreditgeschäft der Banken haben dürfte.Bei einer steigenden Zahl von Bauunternehmen würden nach der monatlichen Erhebung des ifo-Instituts Auftragsstornierungen eingehen. Im September hätten 16,7 Prozent der befragten Bauunternehmen stornierte Aufträge gemeldet, deutlich mehr als im August (11,6 Prozent), wie das ifo-Institut am Dienstag mitgeteilt habe.Grund seien demnach die rasch steigenden Material- und Energiepreise sowie die höheren Kreditzinsen. "Für einige Bauherren ist das alles nicht mehr darstellbar. Sie stellen Projekte zurück oder ziehen ganz die Reißleine", so ifo-Experte Felix Leiss. "Die Unternehmen verfügen im Schnitt immer noch über große Auftragsreserven, aber die Zukunftssorgen waren selten so groß." Das ifo-Institut befrage für seine Konjunkturprognosen monatlich Tausende Unternehmen, darunter Baufirmen.Gleichzeitig gehe das Interesse an Immobilienkrediten deutlich zurück. "Die Nachfrage ist von einem Tag auf den anderen eingebrochen. Viele Projekte im Planungsstadium werden storniert", habe Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis dem Handelsblatt gesagt. Auch Schleweis habe die steigenden Kosten als einen maßgeblichen Faktor genannt.Im ersten Halbjahr sei die Nachfrage nach Immobilienkrediten noch hoch gewesen. "Das lag jedoch auch daran, dass viele Projekte planerisch und finanziell schon auf dem Weg waren", so Schleweis. "In den vergangenen Wochen hat sich das Bild schlagartig verändert."Wie die Commerzbank die aktuelle und zukünftige Situation - auch hinsichtlich der Kreditnachfrage - beurteile, würden Anleger am 9. November mit den Quartalszahlen erfahren.Die Commerzbank, die von steigenden Zinsen überproportional profitieren dürfte, ist aktuell eine echte Halteposition, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 5,50 Euro platziert werden. (Analyse vom 11.10.2022)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link