Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe endlich eine Nachfolgerin für den scheidenden Vorstand Jörg Oliveri del Castillo-Schulz gefunden. Von der LLBW habe Christian Vospel als neue IT-Vorständin gewonnen werden können. Trotz erfolgreich laufender Sanierung gelte der IT-Bereich als größte Baustelle bei der Commerzbank.Der Vertrag von del Castillo-Schulz sei nach drei Jahren nicht verlängert worden, spätestens bis zum 1. Oktober dieses Jahres solle der Vorstandswechsel im IT-Ressort vollzogen sein. Del Castillo-Schulz solle mit seinem Auftreten in der Bank teilweise angeeckt sein, berichte dasunter Berufung auf Insider. Ein größeres Problem sei aber wohl gewesen, dass er mehr Geld für die bis 2027 geplanten IT-Investitionen gefordert habe.Denn laut Insidern sei die Abteilung bei der Commerzbank unterfinanziert und habe zu wenige Mitarbeiter. Finanzvorständin Bettin Orlopp habe es aber abgelehnt, die Investitionen für die IT zu erhöhen. Der Fokus der Commerzbank liege nun auf den Ausschüttungen für Aktionäre. Für das laufende Jahr habe das Finanzinstitut ein Ausschüttungsziel von mindestens 70 Prozent des Jahresgewinns ausgegeben. Von 2025 bis 2027 könnte es auf sogar auf rund 90 Prozent steigen.Nach Jahren von Dividendenausfällen stehe das Thema beim Vorstand wieder ganz oben auf der Agenda. Von der LBBW sei nun Christiane Vospel als Nachfolgerin für del Castillo-Schulz in den Vorstand geholt worden. Sie habe bei der Landesbank ebenfalls das IT-Ressort verantwortet und sei bei der Commerzbank keine Unbekannte. Denn Vospel habe 20 Jahre bei dem Geldhaus gearbeitet, bevor sie 2018 zur LBBW gewechselt sei.Die Aktie ist eine laufende Empfehlung, mutige Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link