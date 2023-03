Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,67 EUR -0,58% (31.03.2023, 11:00)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,70 EUR -0,37% (31.03.2023, 10:45)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (31.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Zum Wochenausklang habe sich die Commerzbank-Aktie über eine wichtige Hürde gerettet. Die Verluste seit der Pleite der Silicon Valley Bank ( ISIN US78486Q1013 WKN A0ET46 ) seien dennoch signifikant. Operativ könnten sich durch die Übernahme der Credit Suisse neue Chancen ergeben.In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe die Credit Suisse Group das Geschäft mit der Emission von Anleihen in Schweizer Franken dominiert. Der plötzliche Kollaps des Instituts eröffne anderen Akteuren im Sektor wie der Deutsche Bank und der BNP Paribas Chancen in einem Markt, dessen Volumen im vergangenen Jahr bei rund 54 Milliarden Franken gelegen habe. Das berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg".Ein Teil dieses Geschäfts werde wahrscheinlich von der Erwerberin UBS Group übernommen werden, aber da sie bereits ein Viertel der so genannten Swissies arrangiere - und weil nicht klar sei, wie das Debt-Sales-Geschäft in der fusionierten Bank aussehen werde - könnte es Möglichkeiten für andere Banken geben. Die Deutsche Bank, die Commerzbank und BNP Paribas, die bereits auf dem Swissie-Markt aktiv seien, würden wahrscheinlich um internationale Emissionen konkurrieren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gesagt hätten. Regionale Kreditgeber wie Raiffeisen Schweiz und Zürcher Kantonalbank würden wahrscheinlich einen Teil der inländischen Emissionen übernehmen, habe es geheißen.Ein Sprecher der Zürcher Kantonalbank habe per E-Mail erklärt, dass die Bank davon ausgehe, ihre Position im Geschäft mit Anleihen von Schweizer Emittenten nach dem Zusammenschluss von Credit Suisse und UBS zu festigen. Credit Suisse, Deutsche Bank und BNP Paribas hätten eine Stellungnahme abgelehnt. UBS, Commerzbank und Raiffeisen Schweiz hätten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme reagier. Der Schweizer Markt sei eher ein Nischenmarkt - weniger als halb so groß wie der britische Sterling-Markt - aber er sei ein lukrativer Gebührenpool für Banken, und der Umbruch bei einem so prominenten Akteur zeige die Auswirkungen der UBS-Übernahme in den verschiedensten Bereichen der Finanzmärkte.Die Papiere sind Bestandteil des AKTIONÄR-Depot, so Fabian Strebin. (Analyse vom 31.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link