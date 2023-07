Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (04.07.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank habe in wenigen Tagen deutlich an Boden gutmachen können. Das Papier des Frankfurter Geldhauses notiere nicht nur wieder im zweistelligen Bereich, sondern nehme mehrere Widerstände ins Visier. Bei der Commerzbank könnte der Nettozinsertrag im laufenden Jahr noch überraschen.Nach den Zahlen sei die Commerzbank-Aktie im Mai um fast 4% abgestürzt. Und das, obwohl das Management die besten Quartalszahlen seit Jahren habe vorlegen können. Der Nettogewinn habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartals verdoppelt. Allerdings habe den Markt die Prognose zum Nettozinsergebnis auf Jahressicht gestört. Denn der Konsens habe hier 7,3 Mrd. Euro für das Gesamtjahr prognostiziert. Der Vorstand habe im Basisszenario indes nur 7 Mrd. Euro in Aussicht gestellt, nur im besten Fall seien 7,3 Mrd. Euro zu erreichen. Das Konjunkturumfeld, das sich zuletzt erneut eingetrübt habe, lasse auch Raum für negative Überraschungen.Die Commerzbank könnte das Nettozinsergebnis aber auch steigern, wenn sie weniger von den stark gestiegenen Zinsen an die eigenen Kunden weitergebe. Dieses Verhältnis nenne man Einlagen-Beta. Die Commerzbank habe im ersten Quartal einen Wert von nur 15% erreicht. Für das restliche Jahr habe der Vorstand damals mit einem Durchschnittswert von etwa 35% gerechnet, sodass sich insgesamt für 2023 rund 30% ergeben sollten.Bisher sei die Commerzbank also recht zurückhaltend bei der Erhöhung der Zinsen für Tages- und Festgeld gewesen. Das habe sich jüngst, auch mit Angeboten der Tochter Comdirect, geändert. Interessant bleibe, dass das Management bei einem auf das Gesamtjahr um fünf Basispunkte geringerem Einlagen-Beta mit zusätzlichen Nettozinserträgen von 300 Mio. Euro rechne. Dann könnte die Konsensprognose bei 7,3 Mrd. Euro erreicht werden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link