Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,368 EUR -2,82% (26.06.2023, 10:55)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,366 EUR -2,64% (26.06.2023, 10:41)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (26.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank sei vergangenen Freitag um rund sechs Prozent abgestürzt. Die rote Laterne im DAX habe das Papier nur deshalb nicht getragen, weil Siemens Energy seine Prognose gesenkt habe und zweistellig gecrasht sei. Bei der Commerzbank hätten nicht nur neue Negativmeldungen aus Polen auf den Kurs gedrückt. Heute gehe es erneut abwärts.Die Commerzbank-Aktie sei vergangenen Freitag mit einem Minus von 5,9 Prozent aus dem Handel gegangen. Für den Kurssturz verantwortlich sei sicherlich die Meldung über weitere Rückstellungen bei der polnischen Tochter mBank in Höhe von 342 Millionen Euro im laufenden Quartal. Das sei nach einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs nötig geworden.Das oberste EU-Gericht habe polnischen Kreditnehmern den Rücken gestärkt: Bei missbräuchlichen Klauseln von Hypothekenverträgen in Schweizer Franken könnten sie nun auch eine Entschädigung von den jeweiligen Banken verlangen. Damit sei absehbar gewesen, dass die Rückstellungen weiter steigen müssten.Rechne man die jüngste Erhöhung der Rückstellungen zum Bestand dazu, dann ergebe sich insgesamt ein Betrag von stattlichen 1,7 Milliarden Euro. Zudem habe dem Kurs der Commerzbank am Freitag noch ein anderes Thema zu schaffen gemacht und das sei die Angst vor einer Rezession gewesen. Auch im späteren Handel in den USA habe die Sorge vor einem Abschwung die Märkte belastet.Die Commerzbank dürfte als Geldhaus besonders unter einem Einbruch der Konjunktur in Deutschland und auch Europa leiden. Ein Großteil des Geschäfts werde mit der Kreditvergabe erzielt, die in solch einem Szenario einbrechen würde. Dazu kämen steigende Kreditausfälle, die den Gewinn schmälern würden.Im frühen Montagshandel setze sich nun jedoch der Abverkauf fort, denn der Gesamtmarkt neige auch zur Schwäche. Der beschleunigte Aufwärtstrend seit Sommer letzten Jahres bei 9,59 Euro sei Intraday nun unterschritten worden, die nächste markante Unterstützung wäre die 200-Tage-Linie bei 9,25 Euro.Investierte Anleger bleiben an Bord, ein Neueinstieg drängt sich auch aufgrund der Chartsituation nicht auf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 26.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.