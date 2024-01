Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,145 EUR -1,55% (19.01.2024, 21:23)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,065 EUR -1,73% (19.01.2024, 17:37)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (19.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Commerzbank-Aktie falle die Wochenbilanz negativ aus. Vom bisherigen Jahreshoch bei knapp unter 12-Euro hätten die Papiere fast einen Euro verloren. Der heutige Rücksetzer habe nichts mit der Erwartung sinkender Zinsen zu tun, sondern liege an gleich zwei Abstufungen von Analysten.Die Experten der amerikanischen Großbank Citigroup hätten ihr Kursziel leicht von 13,80 Euro auf 13,50 Euro gesenkt. Die Einschätzung bleibe indes auf "kaufen". Hintergrund seien aufgrund der jüngsten Zinsveränderungen gesunkene Gewinnschätzungen, die die Citigroup in ihren Modellen ermittelt habe. Die Nettozinserträge würden nun geringer als noch zuletzt eingeschätzt.Allerdings würden die Experten für die Jahre 2024 bis 2025 mit einer Bewertung beim KGV von 5 beziehungsweise 6 rechnen und die Aktie daher noch für relativ günstig halten. Zudem hätten sie für das laufende Jahr ermittelt, dass die Eigenkapitalrendite auf 12 Prozent ansteigen solle. Die Ausschüttungsquote dürfte laut ihrer Prognose gar bei 75 Prozent liegen. Die Commerzbank habe mindestens 70 Prozent ausgegeben.Ausgerechnet die direkte Konkurrentin, die Deutsche Bank , habe ebenfalls ihr Kursziel für die Commerzbank-Aktie reduziert. Statt 17 Euro liege ihr Kursziel nun nur noch bei 16 Euro, wobei die "kaufen"-Empfehlung ebenfalls bestehen bleibe. Denn die Experten würden mit einer weiteren Erhöhung der Prognose bei den Nettozinserträgen mit der Vorstellung der Quartalszahlen am 15. Februar rechnen.Alle Analysten, die die Aktie regelmäßig unter die Lupe nähmen, hätten im Mittel aber ein Kursziel von 14,96 Euro. Das seien vom aktuellen Kursniveau noch rund 35 Prozent Potenzial. Am meisten traue Tobias Lukesch von Kepler Cheuvreux den Papieren noch zu, denn er habe 19,40 Euro ausgegeben. Derzeit würden nur zwei von 25 Experten verkaufen.Das Potenzial für die Aktie sei nach wie vor da, auch der Großteil der Analysten sei positiv gestimmt. Der Markt habe zuletzt aber wohl mehr Zinssenkungen eingepreist, als realistisch seien. In den vergangenen Tagen habe bereits ein Umdenken stattgefunden. Heute habe die Aktie genau auf der 50-Tage-Linie geschlossen. Kommende Woche gelte es, diese zu halten.Investierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 19.01.2024)