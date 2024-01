Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,64 EUR -0,28% (23.01.2024, 11:15)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,665 EUR -0,23% (23.01.2024, 11:04)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (23.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die seit Ende vergangenen Jahres gestiegenen Erwartungen an schnell sinkende Leitzinsen in der Eurozone würden sich zunehmend in den Prognosen der Analysten niederschlagen. Das bekomme dieser Tage auch die Commerzbank zu spüren. Heute würden die nächsten Experten ihr Kursziel senken.Erst gestern hätten die Analysten der Bank of America ihr Kursziel von 13,00 Euro auf 12,00 Euro gesenkt und zusätzlich ihre Einstufung von "neutral" auf "underperform" herabgesetzt. Vor allem die sinkenden Zinserwartungen würden die Experten der Bank of America als Begründung anführen. Zudem würden sie die Eigenkapitalrendite bei acht Prozent verharren sehen. Der Vorstand wolle 2023 mindestens 11,5 Prozent erreichen.Nun hätten auch die Experten der Investmentbank Goldman Sachs ihr Kursziel reduziert. Statt 14,80 Euro würden sie der Aktie nun noch einen Kurs von 13,70 Euro zubilligen. Die Einstufung liege bei "neutral". Es sei eine von mehreren Abstufungen, die es seit dem Jahreswechsel gegeben habe. Die Aktie der Commerzbank habe sich damit vom Hoch bei fast 12,00 Euro kurz nach dem Jahresanfang entfernt und kämpfe nun mit dem Aufwärtstrend bei 10,85 Euro.Der Markt rechne damit, dass der Leitzins in einem Jahr um 139 Basispunkte unter dem heutigen Niveau stehe. Am kommenden Donnerstag könnte die nächste EZB-Sitzung mehr Klarheit zum Zinspfad und der ersten Zinssenkung bringen.Wer bereits investiert ist, bleibt an Bord und wartet bis zu den Zahlen am 15. Februar ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Neben der Prognose sollte es auch Details zum weiteren Vorgehen bei der Dividende und Ausschüttungen geben. Der Stopp verbleibe bei 9,00 Euro. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.