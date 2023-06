Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (21.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe bei der Neubesetzung des Risikovorstandspostens eine Schlappe erlitten. Für Markus Chromik, der Ende des Jahres als Risikovorstand ausscheide, sei eigentlich schon ein Nachfolger gefunden gewesen. Doch die EZB habe diesen jetzt abgelehnt. Die Commerzbank-Aktie arbeite sich im schwachen Gesamtmarkt heute dennoch weiter nach oben.Bereits vergangenes Jahr sei für Markus Chromik klar gewesen, dass er seinen Vertrag bei der Commerzbank über das Jahr 2023 hinaus nicht verlängern würde. Die Commerzbank habe somit mit der Suche nach einem Nachfolger beginnen müssen. Mit Rüdiger Rass sei schnell der scheinbar perfekte Kandidat gefunden gewesen. Rass wäre eine interne Lösung für das wichtige Vorstandsressort gewesen. Nun habe er auf eine Kandidatur verzichtet.Denn die EZB habe ihre Zustimmung verweigert. Eigentlich habe Rass schon im letzten Dezember zum Risikovorstand gewählt werden sollen. Das habe allerdings warten müssen, da die EZB neben seiner Eignung auch noch seine Rolle bei der Vergabe von Krediten an den inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard habe prüfen wollen. Rass sei als Chief Credit Risk Officer Mitglied des zuständigen Kreditgremiums gewesen, das in die Vergabe der Darlehen involviert gewesen sei.Laut Aussagen von Finanzvorständin Bettin Orlopp anlässlich der Hauptversammlung im Mai sei Herr Rass aber nicht an der Entscheidung beteiligt gewesen. Der Verzicht von Rass sei wohl damit zu erklären, dass die EZB ihr Veto eingelegt habe. Eigentlich gelte eine Überprüfung von Kandidaten für Vorstandsposten in der Bankenbranche als Routine. Das "Handelsblatt" berichte, dass auch nicht die Rolle von Rass bei der Kreditvergabe an Wirecard ausschlaggebend gewesen sei für die Entscheidung, sondern Zweifel an seiner Eignung für eine Vorstandsposition. Das hätten mehrere mit dem Thema vertraute Personen der Zeitung gesagt.Anleger können noch auf den Zug aufspringen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 21.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.