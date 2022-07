Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (01.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Zum Wochenende gehe der Abverkauf an den Märkten in die nächste Runde. Die anfänglichen Verluste der ersten Handelsstunden könnten viele Papiere eindämmen. Bei der Commerzbank belaste eine Abstufung durch die Ratingagentur Moody's. Das Chartbild trübe sich weiter ein.Die US-Ratingagentur Moody's habe die Kreditwürdigkeit der Commerzbank heruntergestuft. Die Bonitätsnote für vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten werde auf "A2" gesenkt, habe die Rating-Agentur heute mitgeteilt. Der Ausblick werde auf "stabil" von "negativ" gesetzt. Damit signalisiere Moody's zumindest, dass in den kommenden Monaten nicht mit einer weiteren Herabstufung zu rechnen sei.In einer Stellungnahme der Commerzbank selbst habe es geheißen, der Ratingschritt habe nichts mit der fundamentalen Entwicklung der Bank zu tun, sondern sei eher technisch getrieben. "Hintergrund ist das Moody's eigene sogenannte Loss-Given Failure (LGF)-Modell, das Bail-in fähiges Kapital und Kapitalinstrumente in Relation zu Bilanzgrößen der Bank betrachtet." Man erwarte nicht, dass sich die Refinanzierungskosten für das Geldhaus geändert hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: